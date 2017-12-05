Influenza e raffreddore: brodo di pollo rimedio naturale

Gli scienziati hanno condotto uno studio sul brodo di pollo e hanno dimostrato che aiuta a combattere i malanni di stagione come il raffreddore e l'influenza.

Come combattere le malattie da raffreddamento?

Le ricette della nonna si tramandano da secoli ma la medicina tradizionale è piuttosto scettica quando si tratta di rimedi naturali eppure un nuovo studio ha accertato che il brodo di pollo è efficace contro il raffreddore. I ricercatori dell'Università del Nebraska sono riusciti a dare un fondamento scientifico a questa vecchia credenza e hanno anche fornito una ricetta della salute. Il Daily Mail, commentando la scoperta, ha aggiunto che i benefici del brodo di pollo risalgono a diversi secoli fa. Il primo a parlar delle proprietà contro il raffreddore è stato il medico e filosofo Moshe ben Maimon, così come si evidenza da alcuni scritti che risalgono al XII secolo.

Brodo di pollo agisce sulla chemiotassi

Gli scienziati hanno analizzato il movimento dei neutrofili, cellule immunitarie che hanno il compito di difendere il nostro organismo. Riducendo le migrazioni di questi leucociti si può ridurre la loro attività e il brodo di pollo è efficace contro i sintomi delle malattie da raffreddamento perché ha proprietà antinfiammatorie. Precisiamo però che l'esperimento è stato condotto solo in vitro e i ricercatori si sono riservati la possibilità di fare nuovi approfondimenti in futuro.

Il brodo di pollo è efficace “quasi” come un medicinale perché agisce sulla chemiotassi, cioè sulle migrazioni dei neutrofili. Nell'estratto dello studio c'è anche la ricetta del brodo di pollo che tutti possono preparare a casa e comprende: 1 gallina da 5 o 6 libbre oppure 1 pollo da forno, 1 pacchetto di ali di pollo, 3 cipolle grandi, 1 patata dolce, 3 pastinache, 2 rape, 12 carote, 6 gambi di sedano, 1 mazzetto di prezzemolo, sale e pepe. Per la preparazione occorre una pentola capiente piena d'acqua in cui bollire la gallina o il pollo, poi si aggiungono gli altri ingredienti e si porta a cottura lenta, rimuovendo il gasso in superficie con un colino. Infine si toglie il pollo, si filtra il brodo, si tritano le verdure e si serve tutto ben caldo in una scodella.