Isola dei Famosi 2018 anticipazioni e news: quando inizia il reality?

Archiviato il Grande Fratello Vip 2 con la vittoria di Daniele Bossari, per gli appassionati di reality è il momento di pensare ad un altro show, l'Isola dei Famosi. La nuova edizione parte a gennaio e c'è una grande novità. Ecco le anticipazioni.

Che cos'è L’isolina?

Tante le anticipazioni su l'Isola dei Famosi 2018, il reality di Canale 5 che inizia il prossimo mese. La rete ammiraglia Mediaset ha ben pensato di intrattenere i telespettatori con uno spin off chiamato L'Isolina. A fornire i primi dettagli è Spy Magazine il settimanale diretto da Massimo Borgnis che non ha dubbi sulla presentatrice. Per il terzo anno di seguito infatti ci sarà Alessia Marcuzzi, l'inviato a Cayo Cochinos è ancora top secret. Rumors sempre più insistenti indicano Stefano De Martino.

Per quanto riguarda L'Isolina non si conosce la data di inizio ma la durata, 5 settimane in cui dieci concorrenti di sfideranno per far parte del cast dell'Isola dei Famosi 2018 e approdare sull'atollo dell’Honduras che ospita il reality. Il format prevede che gli aspiranti naufraghi dovranno vivere in uno spazio simile a quello dell'isola. La finalissima dovrebbe andare in onda su Italia 1.

Concorrenti Isola dei Famosi 2018

Spy Magazine ha svelato anche i nomi di chi si contenderà la possibilità di partecipare al reality e si tratta di Matt & Bise, youtuber conosciuti per le parodie e le sfide assurde, iPantellas che abbiamo già visto a Colorado nel 2017, e Favij. Intanto tra i famosi hanno già iniziato a preparare le valigie Brigitte Nielsen, Francesca Cipriani e Francesco Monte che sull'isola potrebbe ritrovare l'ex cognato Stefano De Martino. Vi aspettiamo presto per nuove anticipazioni e news.