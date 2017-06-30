Home Salute Influenza luglio, niente più puntura: arriva il vaccino formato cerotto

di Redazione 30/06/2017

L’influenza di luglio, come quella di giugno, continua a mietere vittime e i sintomi influenzali febbrili sono sempre gli stessi: nausea, dolori articolari, mal di testa, casi di vomito e tosse e raffreddore, oltre che febbre, malessere generale e spossatezza. Nonostante l’afa e il caldo, virus e batteri entrano in contatto con un organismo carente di difese immunitarie per sbalzi di temperatura (tipo attaccare l’aria condizionata troppo bassa). La prevenzione nasce dalla puntura per iniettare il vaccino, ma se si scoprisse un modo per vaccinarsi usando un cerotto? Addio iniezione classica: per il vaccino contro l’influenza di luglio è stato messo a punto un cerotto formato da centinaia di microaghi, grazie a uno studio statunitense della Emory University e pubblicato sulla rivista Lancet. E’ una nuova tecnologia, che a differenza del vaccino tradizionale, rilascia il farmaco nel sangue attraverso i microaghi, i quali si dissolvono nel giro di 20 minuti. Cento volontari non vaccinato tra i 18 e i 49 anni hanno preso parte al test per sperimentare questa sorta di vaccino formato cerotto e, dopo 180 giorni, si sono valutati i risultati. La risposta in termini di anticorpi e la presenza di effetti collaterali erano i criteri di valutazione del vaccino formato cerotto. Chi era stato vaccinato con il cerotto fornito di microaghi, sono stati riscontrati problemi derivanti da prurito e rossore guaribili in un paio di giorni, ma la risposta immunitaria è stata identica a chiè stato vaccinato col metodo tradizionale. E chissà se per l’influenza di luglio si potrà contare su questa puntura senza dolore, ma ugualmente efficace.

