Manuel Vallicella dopo Uomini e Donne è in cerca dell’amore

Ha spiazzato tutti col suo abbandono a Uomini e Donne, e dopo rumors sul suo presunto fidanzamento,spiazza tutti dicendo che crede ed è in cerca dell’amore. L’operaio di Verona, secondo le, si starebbe godendo l’estate tra spiagge, sole e vacanze, ben lontano dalla luce dei riflettori e delle piccole e grandi polemiche derivanti dal suo passato. Infatti, una tentatrice del reality show Temptation Island 2017 sarebbe una sua ex corteggiatrice,, data per probabile scelta finale e che aveva espresso il desiderio di corteggiare l’ormai ex tronista al di fuori del programma. Invece, a sorpresa, Carmen è una single tentatrice e solo nel corso delle puntate si saprà cosa combinerà nel Villaggio dei Fidanzati. Ma c’è da dire che è stato Manuel Vallicella a troncare ogni rapporto e a volere tranquillità. Con i fan comunica attraverso il suo profilo Instagram e il post apparso da poco, ovvero “I Believe in the power of LOVE”, ha fatto incetta di like e di commenti dei followers che continuano a sostenerlo dai tempi del trono di Ludovica Valli. Lui purtroppo è risultato la non scelta e si è dovuto accontentare di vedere la tronista e Fabio Ferrara essere sommersi dai petali rossi. I like su Instagram per ogni post significano checontinua ad essere amatissimo dal pubblico di Uomini e Donne. La scorsa stagione televisiva, il veronese aveva deciso di salire sul trono, salvo poi ritirarsi dopo poche settimane, in quanto non si trovava a suo agio nello studio e sotto i riflettori. In attesa di trovare l’anima gemella, Vallicella sta trascorrendo delle giornate di, pronto forse per aprirsi a un nuovo amore.