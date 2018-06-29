Home Scienza e Tecnologia Instagram Lite arriva su Play Store: quali differenze con l'app originale?

di Redazione 29/06/2018

Dopo tutti i cambiamenti annunciati da Instagram (Instagram TV, sezione esplora, nuovi filtri e videochiamate di gruppo) arriva, su Google Play Store, Instagram Lite. La funzione Lite che è stata già utilizzata da diverse applicazioni, come Facebook e Messenger, permette di poter usufruire dell'applicazione, con uno spazio in memoria che è certamente minore. Tuttavia, per potersi permettere Instagram Lite, bisognerà rinunciare ad alcune funzioni presenti, invece, su Instagram. Così come per Facebook e Messenger Lite, infatti, molte delle funzionalità delle applicazioni principali non saranno presenti nella nuova app sicuramente più leggera. Ecco quali sono le differenze con l'app originale. Il fenomeno Lite e il grande seguito Instagram Lite è soltanto l'ultima tra le applicazioni Lite che circoleranno tra gli smartphone degli utenti che non possono permettersi applicazioni più "pesanti". Nel 2016 la prima applicazione a sperimentare il cosiddetto fenomeno Lite fu Facebook. In due anni, la versione più leggera del social network più famoso al mondo ha raccolto circa 200 milioni di utenti. Il successo è stato così largo che è giunta, sul mercato di Google Play, anche la versione Lite di Messenger, l'applicazione di messaggistica a Facebook collegata. Entrambe le applicazioni ricordano molto da vicino quelle originali: le funzioni principali rimangono invariate. Tuttavia, mancano funzioni specifiche o più recenti, che non sono state integrate nelle applicazioni più leggere. Per chi però non ha grande spazio sullo smartphone le due app sono manna dal cielo, in quanto fanno risparmiare tantissimo. Addirittura, secondo le previsioni, Instagram Lite peserà meno di 1 MB. Quali sono le differenze tra Instagram Lite e Instagram? Instagram Lite peserà meno di 1 MB. 573 kilobytes, per l'esattezza, per un peso totale che sarà pari a 1/55 rispetto a quello di Instagram. La descrizione che appare su Google Play Store, "L'app Instagram Lite ti permette di risparmiare spazio sul tuo smartphone, e può essere scaricata velocemente", sottolinea in pieno la potenzialità principale della nuova applicazione. In più, non mancheranno alcune funzionalità principali: sarà possibile, infatti, per gli utenti dell'applicazione più leggera, usufruire di storie, filtri e funzione Esplora. Tuttavia, mancheranno la sezione direct (inviare o ricevere messaggi privatamente) e Instagram TV. L'applicazione è stata pensata per coloro che non hanno la possibilità di poter usufruire di grande spazio in memoria, e potrebbe aggiornarsi nel tempo introducendo anche altre funzioni più recenti, come la possibilità di poter condividere video. Con quest'innovazione, Instagram potrebbe ancor più aumentare il suo bagaglio di utenti. Dopo l'introduzione di Instagram TV, infatti, l'applicazione di Mark Zuckemberg contava 1 miliardo di utenti attivi ogni mese, con un tasso di crescita che porterebbe, all'applicazione, circa 100 milioni di utenti in più. Con Instagram Lite questo numero potrebbe aumentare ancor più? Al momento l'applicazione non è disponibile ovunque: in Italia è presente soltanto da parti terze, ma sarà questione di tempo prima che tutti potranno usufruire della nuova versione.

