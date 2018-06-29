Home Salute Problemi di sonno? Tensione e pressione alta nelle donne

Problemi di sonno? Tensione e pressione alta nelle donne

di Redazione 29/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Iniziamo questo nostro articolo con una domanda: se i problemi di sonno avessero maggiori conseguenze sulle donne piuttosto che sugli uomini? Una ricerca scientifica ha dimostrato come la mancanza di sonno sarebbe la causa di tensione e pressione alta nelle donne, scopriamo insieme perché. Insonnia, quali sono i fattori scatenanti? L'insonnia da qualche tempo a questa parte è considerata una delle malattie più diffuse del nuovo millennio. Quali sono i fattori scatenanti? Come potete benissimo immaginare, parlare dell'insonnia significa aprire una lunga serie di capitoli al fine di capire in quale categoria far rientrar i nostri sintomi e problemi... Ad ogni modo l'insonnia può essere causata da fattori, primo fra tutti può essere considerato lo stress dovuto a una vita forse eccessivamente frenetica. Attenzione però perché i problemi di sonno, a quanto pare, possono avere degli effetti diversi a seconda dell'uomo e della donna. Fatica ad addormentarsi Una ricerca condotta dalla Columbia University Irving Medical Center pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha dimostrato come i problemi di sonno possono avere degli effetti diversi tra gli uomini e le donne. Sembrerebbe che il genere femminile accusi degli effetti peggiori derivanti dall'assenza di sonno. In casi come questi facciamo riferimento l'aumento della pressione sanguigna, conseguentemente alla tensione nervosa. "I problemi di sonno possono innescare..." Ad esprimersi sulla questione è stata Brooke Aggarwal, coordinatrice dello studio condotto dalla Columbia University Irving Medical Center. "Ciò è preoccupante, visto che si è dimostrato come la privazione di sonno, ma anche i problemi più lievi nell'addormentarsi, possano avere un effetto sproporzionato sulla salute cardiovascolare femminile- spiega Aggrawal. I nostri risultati suggeriscono che lievi problemi del sonno possono innescare un'infiammazione del tessuto vascolare, che contribuisce alla salute cardiovascolare. I risultati della sperimentazione clinica in corso lo potranno confermare. Nel frattempo, sarebbe prudente monitorare la pressione delle donne con problemi di sonno".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp