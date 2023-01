Noma: chiude uno dei ristoranti più famosi al mondo

Le gravi problematiche dal punto di vista economico e finanziario hanno provocato la decisione, da parte di René Redzepi, di chiudere il Noma, uno dei ristoranti migliori al mondo e uno dei luoghi più importanti di sempre per quel che concerne la sua idea proposta di cucina. Il nome è uno dei ristoranti che più si è affermato nel corso della storia, in virtù di tipologie di preparazione che fossero in grado di valorizzare gli alimenti e gli ingredienti scandinavi.

Il grande successo del Noma in tutto il mondo

Il Noma è un ristorante che, nel corso della sua storia, è diventato celebre in virtù di una serie di elementi, che hanno permesso al luogo di diventare particolarmente riconoscibile e amato da parte di tutti. Particolarmente celebre per i suoi menù tradizionali e stagionali, il noma, acronimo per Nordic Mad, il ristorante di Copenaghen ha sempre proposto menù particolarmente importanti, in grado di valorizzare gli ingredienti tipici della cucina scandinava, come la carne di renna, licheni e altre tipologie di ingredienti particolarmente amate dai clienti.

La chiusura del Noma a partire dal 2024

A partire dal 2024, il Noma chiuderà per sempre, in virtù dei numerosi problemi di gestione economica e finanziaria che il ristorante ha dovuto affrontare negli ultimi anni; si tratta di una grande perdita per il mondo dell’enogastronomia, soprattutto in virtù del grandissimo successo che il ristorante ha ottenuto, piazzandosi più volte in vetta alla classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo; a seguito della chiusura del Noma, il luogo diventerà un laboratorio alimentare a tempo pieno, dove sarà possibile sviluppare nuovi piatti e nuove preparazioni, così da continuare a dare un contributo particolarmente importante al mondo enogastronomico pur in assenza di una delle tracce più importanti in termini di ristoranti.