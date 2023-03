Intesa tra PD e Movimento 5 Stelle: Schlein e Conte insieme a Firenze

La neo-segretaria del Partito Democratico e il presidente del Movimento 5 Stelle si sono incontrati e hanno parlato a lungo in occasione del corteo antifascista di Firenze. Potrebbe essere l’inizio di una nuova intesa giallorossa e di una ferma opposizione di centrosinistra.

Manifestazione antifascista: Schlein e Conte insieme a Firenze

Si è svolto a Firenze un corteo antifascista in difesa della Costituzione, in seguito all’episodio di violenza del Liceo Michelangiolo durante il quale i giovani militanti di Azione studentesca hanno aggredito due liceali.

Migliaia di persone sono scese in piazza per difendere i valori costituzionali, in quella che è stata la “manifestazione antifascista a tutela della scuola e della Costituzione”, come indicato dal titolo dell’evento. Tra slogan antifascisti e intonazioni di “Bella ciao”, si sono incontrati anche diversi volti noti della politica italiana.

Oltre al presidente della Regione Toscana e al sindaco di Firenze, erano presenti anche la neo-segretaria del Partito Democratico e il presidente del Movimento 5 Stelle. Alcune fotografie scattate durante l’evento mostrano che Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno conversato a lungo sotto la supervisione del segretario generale del Cgil, Maurizio Landini.

I due leader dei principali partiti di opposizione hanno ascoltato e applaudito gli interventi che si sono susseguiti sul palco di piazza Santa Croce a Firenze, e hanno ribadito la loro posizione a proposito di quanto avvenuto fuori dal liceo fiorentino.

Giuseppe Conte ha sottoscritto la lettera della dirigente scolastica del Liceo Leonardo Da Vinci in cui viene ricordato che “il fascismo nacque dall’indifferenza”, e che perciò non si può essere indifferenti dinanzi a questi episodi che Elly Schlein ha apertamente definito “squadristi”.

Possibile nuova intesa tra PD e Movimento 5 Stelle

La nuova leader democratica ha inoltre detto: “Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo”.

Schlein sembra perciò decisamente aperta ad una prospettiva di collaborazione con il partito di centrosinistra guidato da Giuseppe Conte, smentendo le voci di un nuovo PD che avrebbe invece contrastato il M5S.

I punti su cui Elly Schlein propone di lavorare partendo da subito sono “la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l’autonomia differenziata”.

Inoltre, Schlein e Conte si trovano d’accordo anche sul conflitto ucraino: entrambi ribadiscono il pieno supporto al popolo invaso ma sottolineano la necessità di trovare una nuova strada, convinti che l’invio delle armi in Ucraina, che ormai va avanti da un anno, non porterà alla fine della guerra.