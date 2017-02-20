Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Investimenti: 6 segreti che solo i migliori trader conoscono

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Per diventare un trader di successo è utile carpire dei segreti che solo gli investitori e i broker migliori conoscono. Tutti sanno che gli investimenti nei mercati finanziari è complicato, specialmente in questo periodo di forte crisi. Ogni giorno i broker devono monitorare gli indicatori fondamentali e analizzare i grafici per poter comprendere quali saranno i movimenti di prezzo futuri: prezzi in salita e in discesa in maniera rapida e a causa di molte variabili; a meno che non si conoscano dei veri e propri trucchi per un investimento sicuro e semplice, sono in pochi a rischiare. E i pochi che rischiano ci rimettono, in quanto vittima delle proprie emozioni: il mercato del Forex e il trading online prevedono freddezza e lucidità, non c’è spazio per i sentimenti. Uno dei 6 segreti che solo i migliori trader conoscono per fare trading online nel mercato del Forex è considerare i costi prima dei profitti. E’ un errore comune tra gli investitori perdere di vista i costi di acquisto, ovvero le commissioni, i costi di transizione e l’effetto del tasso di cambio. Secondo trucco è diversificare: la diversificazione, ovvero il processo di minimizzazione dell’esposizione al rischio per massimizzare i risultati, è fondamentale per diventare un ottimo trader online. Creare un portafoglio di investimento bilanciato con fondi, azioni, obbligazioni, forex metalli ecc. è utile per un broker in questo periodo di crisi e instabilità economica. Il terzo dei 6 trucchi per broker è risparmiare il più possibile: i migliori investitori sono anche i migliori risparmiatori, perché hanno più capitale da poter reinvestire. Esistono altri segreti che solo i migliori conoscono: uno dei più importanti è capire che tipo di investitore si è per poter capire su quale asset investire. Esistono due categorie: difensivo o intraprendente. La differenza è solamente quanto tempo ed energia si è disposti a dedicare ai mercati finanziari. I trader passivi o difensivi vorranno minimizzare il rischio e preferire trarre profitto in tutti i rami del mercato. Di contro, i trader attivi e intraprendenti vorranno impiegare più tempo alla ricerca e all’analisi dei vari mercati. Attivi p passivi , capire il perché si sta investendo e avere chiari i propri obiettivi è altrettanto importante per avere successo come broker. L’ultimo consiglio, ma forse il più importante: tentare di ottenere un profitto migliore della media del mercato può causare molti problemi . Battere il mercato non frutta mai nel lungo periodo: aspettarsi di usare ogni strumento finanziario per diventare ricco. Il trading online è una cosa molto seria e sono necessarie disciplina, pratica, formazione e orientamento al risultato per diventare un broker di successo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La porta rossa anticipazioni nuova fiction Rai 2, quando va in onda? Nel cast Lino Guanciale

Articolo Successivo

Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: Azzurra riuscirà a dire la verità a Emma?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025