La porta rossa anticipazioni nuova fiction Rai 2, quando va in onda? Nel cast Lino Guanciale

La porta rossa anticipazioni nuova fiction Rai 2, quando va in onda? Nel cast Lino Guanciale

di Redazione 20/02/2017

Tutto è ormai pronto per La porta rossa la nuova fiction di Rai 2 con un cast d'eccezione formato da Lino Guanciale e Gabriella Pession. Come abbiamo avuto modo di vedere nel trailer pubblicitario Lino Guanciale sarà impegnato nelle indagini per risolvere il suo omicidio e proteggere la moglie. Ma quando va in onda la prima puntata? La porta rossa protagonisti: Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani nella fiction di Rai 2 La porta rossa arriverà su Rai 2 mercoledì 22 febbraio 2017 e tra i protagonisti della nuova fiction troveremo Lino Guanciale nei panni del commissario Leonardo Cagliostro; Gabriella Pession che sarà il magistrato Anna Mayer e la sensitiva Vanessa Rosic interpretata da Valentina Romani. Al centro della storia troveremo proprio il magistrato Mayer alle prese con un caso difficile che costerà la vita al marito, Leonardo Cagliostro. Il commissario è molto noto nel sua ambiente lavorativo per essere una persona che non ama seguire le regole ma con uno spiccato senso nel ramo investigativo. Proprio durante alcune indagini però il commissario Cagliostro verrà ucciso già durante la prima puntata, ma da chi? La fiction La porta rossa, che andrà in onda anche venerdì 24 febbraio 2017, racconterà appunto l'indagine che Leonardo Cagliostro condurrà da fantasma insieme alla sensitiva Vanessa. La porta rossa prima puntata: Chi ucciderà Leonardo Cagliostro? Chi ucciderà Leonardo Cagliostro? L'omicidio del commissario sembra essere strettamente connesso al caso a cui sta lavorando la moglie, il magistrato Anna Mayer. Ma quale sarà il ruolo di Vanessa Rosic che da un momento all'altro scoprirà di essere una sensitiva? La prima puntata de La porta rossa sarà incentrata proprio sulla nascita del rapporto tra Leonardo Cagliostro e Vanessa Rosic, la quale in un primo momento rifiuterà quanto sta avvenendo nella sua vita.

