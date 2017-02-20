Caricamento...

Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: Azzurra riuscirà a dire la verità a Emma?

20/02/2017

Che Dio ci aiuti 4 ieri sera è tornato conquistando un grandissimo successo. In attesa di scoprire come finirà tra Monica e Nico, le anticipazioni della puntata del 26 febbraio 2017 vede come protagonista assoluta Azzurra: riuscirà la ragazza a dire tutta la verità ad Emma?

Che Dio ci aiuti 4 nuova puntata: Guido e Azzurra pronti ad ad affrontare la verità insieme a Emma?

Durante la puntata di ieri sera di Che Dio ci aiuti 4 abbiamo avuto modo di rivedere finalmente Lino Guanciale, ricongiungendo così Guido e Azzurra. L'avvocato questa volta è stato preso da alcuni attacchi di gelosia dovuti ad un'eccessiva assenza della moglie, per scoprire poi che Azzurra aveva chiesto aiuto a Riccardo solo per riuscire a superare l'esame per cui la stessa Emma l'aveva aiutata a studiare. Nel frattempo però Azzurra confida a Guido di essersi totalmente innamorata della figlia, spiegando che avrebbe fatto davvero tutto per riaverla con se, chiedendo al compagno se lui sarebbe in grado di poter accettare tutto e sostenerla in questa nuova battaglia. La risposta di Guido è stata esplicita e quasi commovente: "Vuol dire che amerò lei, proprio come amo già te". Il lieto fine per Emma e Azzurra sembra avvicinarsi sempre di più. L'unico step che adesso dovranno superare nella nuova puntata sarà quello della verità: Azzurra è pronta per rivelare tutto alla figlia, ma come reagirà Emma dopo aver scoperto tutto sulla madre che per diverso tempo ha odiato?

Che Dio ci aiuti 4 protagonisti: Monica e Nico nei guai insieme a Gabriele e Valentina?

Protagonisti delle anticipazioni della nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4 troviamo anche Monia e Nico, che per certi versi ricordano anche Guido e Azzurra. Dopo la storia con Martino e Asia l'avvocato e la dottoressa hanno ripreso a guardarsi con occhi differenti, per capire che effettivamente ciò che li lega è più forte di quanto potessero immaginare. Nella puntata di domenica 26 febbraio 2017 vedremo Monica che avrà una nuova sfida da affrontare relativa all'arrivo di sua madre e di quella di Gabriele, dove Valentina le chiederà di cambiarsi di identità. Come reagiranno e gestiranno tutto questo Nico e Gabriele?
