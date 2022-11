“IO NON HO PAURA”, il nuovo album di Ernia: tracklist, feat. e dove ascoltarlo

Ernia torna con un nuovo album: “IO NON HO PAURA” mette al centro la paura in tutte le sue forme. Un disco particolarmente maturo e ricco di significato che fa pensare.

“IO NON HO PAURA”: il nuovo disco di Ernia

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è un artista milanese di ventinove anni, già noto al panorama musicale italiano come una delle voci più profonde del momento. Torna con un nuovo album, intitolato “IO NON HO PAURA“, che focalizza l’attenzione proprio sulla paura in ogni sua forma.

«Io non ho paura è un modo per farsi forza», scrive Ernia su Instagram, anticipando agli ascoltatori che il nuovo disco si soffermerà su temi che spesso vengono trascurati, proprio per la paura di affrontarli apertamente. Eppure, l’unico modo per uscirne è attraverso, e parlare di paura per il futuro, ansia, precarietà, monotonia, sindrome dell’impostore, aborto, collasso della società, è il primo passo nella direzione giusta.

Con “IO NON HO PAURA“, Ernia presenta al pubblico testi che riflettono la condizione di un’intera generazione, spezzate dall’angoscia e dal senso di precarietà per un futuro incerto. Allo stesso tempo il disco affronta tematiche anche molto intime, e in “BUONANOTTE” l’artista milanese racconta di una gravidanza interrotta, e scrive una lettera ad un bambino mai nato. Intanto in radio trasmettono il primo singolo del disco, “BELLA FREGATURA”, che completa il quadro di un disco tutt’altro che monotono e al contempo perfettamente coeso.

La tracklist di IO NON HO PAURA

“IO NON HO PAURA“, il nuovo disco di Ernia, si compone di 14 tracce, ecco la tracklist:

TUTTI HANNO PAURA (feat. Marco Mengoni) BU! BELLA FREGATURA QUALCOSA CHE MANCA (feat. Rkomi) CATTIVE INTENZIONI (feat. Salmo) BUONANOTTE WEEKEND ACQUA TONICA (feat. Goelier & Junior K) COSÌ STUPIDI BASTAVA LA METÀ (feat. Gaia & Guè) NON HO SONNO IL MIO NOME ROSE & FIORI L’IMPOSTORE

Non mancano collaborazioni con artisti diversi, che riflettono generi musicali e generazioni anche distanti, in linea con la natura pluridimensionale del disco: da Marco Mengoni a Rkomi, passando per Gaia e Salmo, e così via.

Dove ascoltare IO NON HO PAURA, il nuovo album di Ernia

“IO NON HO PAURA“, il nuovo album di Ernia, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, come Spotify, Amazon Music, Apple Music. Disponibili anche copie fisiche del disco, nonché vinili, sul sito di Universal Music Italia, su Amazon e da Feltrinelli.