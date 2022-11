Nuovo album e tour negli stadi per Blanco: date, info e biglietti

Blanco sarà l’artista più giovane di sempre a tenere un concerto tutto suo in due degli stadi più importanti d’Italia, e lo farà con un nuovo album. L’annuncio su Instagram: ecco tutte le informazioni.

Con un video su Instagram, il diciannovenne Blanco annuncia che nel mese di luglio 2023 si esibirà prima allo Stadio Olimpico di Roma e poi allo Stadio San Siro di Milano. Due delle strutture più imponenti dello stivale che ospitano eventi live per star nazionali e internazionali del calibro di Tiziano Ferro e Ed Sheeran.

Blanco ha solo 19 anni ma una carriera già degna di nota alle spalle: con un solo album ha ottenuto innumerevoli dischi di platino, il suo tour estivo ha fatto sold out ovunque con più di 300mila biglietti venduti, per non parlare della vittoria al Festival di Sanremo insieme all’amico e collega Mahmood con la canzone “Brividi”, che ha collezionato un record dopo l’altro. Il prossimo passo nella brillante carriera di Blanco sono gli stadi.

Ecco le date dei concerti di Blanco negli stadi:

il 4 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma

il 20 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano

Nuovo album in arrivo: la conferma di Blanco

Le polemiche sorte in rete subito dopo l’annuncio delle due date negli stadi per il giovane Blanco, relative alla mancanza di brani da portare su palchi di quella portata, sono state zittite dallo stesso artista. Blanco, nella descrizione del post in cui conferma i concerti a Roma e Milano, scrive: “Nel nuovo tour porterò il mio nuovo album”.

Così la stella più giovane e brillante del panorama musicale italiano conferma l’imminente nuovo disco, che tuttavia non ha ancora una data di uscita confermata. Ci si aspetta comunque che venga rilasciato prima della prossima estate, in modo da presentare i brani in tour.

Info sui biglietti per i concerti di Blanco negli stadi

I biglietti per i concerti di Blanco il 4 luglio e il 20 luglio 2023, rispettivamente allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, sono disponibili su ticketone dalle ore 18:00 del 18 novembre 2022.

I costi dei biglietti vanno da un minimo di 40 euro ad un massimo di 86 euro.