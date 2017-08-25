iPhone 8 aggiornamenti e costo, 1000 euro per il nuovo telefono?
di Redazione
25/08/2017
Iphone 8, ancora nuovi aggiornamenti per il nuovo telefono, quello che sconvolge di più è il costo... Sareste disposti a spendere 1000 euro per averlo?
Iphone 8 nuovi aggiornamenti, ecco le novitàL'Iphone 8 sta per essere in messo sul mercato e gli appassionati del mondo Apple, ma quali sono le novità? Il nuovo smartphone dovrebbe presentare tantissime novità, il vero e fondamentale problema riguarda il confronto con il Samsung 8, presentato da poco a New York, e il Huawei Mate 10 che ha già conquistato tantissime persone questa estate. L'Iphone 8 secondo i nuovi aggiornamenti è stato letteralmente rivisitato più che da un punto di vista stilistico ma anche fotografico, non a caso i gioielli di casa Apple rappresenta la prima scelta per chi ama immergersi nel mondo delle immagini.
Iphone 8 troppo simile al Samsung 8 e al Heawei Mate 10Gli appassionati del mondo della tecnologia hanno trovato fin troppe somiglianze tra l'Iphone 8, il Samsung 8 e soprattutto con il Huawei Mate 10... Ma questo non è una novità. Il Huawei Mate 10 ha una grafica molto simili a quella dei modelli Apple. Il telefono Android infatti non presenta il menù a tendina tipico di questo genere di smartphone. Le similitudini tra Iphone 8 e il Samsung 8 invece sono ben diverse, dato che questi continuano ad essere due mondi assestanti. Quando si confrontano questi due telefoni il margine di paragone riguarda l'aspetto fotografico. Chi vincerà questa volta tra Iphone 8 e Samsung 8?
Iphone 8 costo: sareste disposti a spendere 1000 euro?Nelle ultime ore l'Iphone 8 sta facendo discutere soprattutto per il suo costo... Il prezzo del nuovo telefono di casa Apple dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000 euro. La cosa però non ha lasciato troppo perplessi gli amanti della tecnologia che sarebbero disposti a spendere qualsiasi cifra pur di avere l'Iphone 8. Voi, invece, a cosa sareste disposti pur di avere il nuovo esemplare made in Apple?
