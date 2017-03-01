Home Scienza e Tecnologia iPhone 8, ultimi rumors sul nuovo smartphone di Apple

iPhone 8, ultimi rumors sul nuovo smartphone di Apple

di Redazione 01/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Apple, come aveva già fatto in passato, non si è presentata al WMC di Barcellona, ma intanto continuano ad inseguirsi i rumors su quello che è il prodotto più attesi dell’anno, Apple iPhone 8 che uscirà nei prossimi mesi e si annuncia come un prodotto innovativo anche perché sarà quello del decennale dalla produzione del primo modello. Secondo le anticipazioni di tecnologia lanciate dal Wall Street Journal sono previste diverse novità rispetto a iPhone 7, a cominciare dalla presenza della porta Usb C che servirà soprattutto per la ricarica veloce imitando la concorrenza diretta. Una porta reversibile, simile all’attuale Lightning sempre di Apple) e consente un trasporto importante di energia. Non è un caso che la stessa Apple abbia adottato , che è già stata adottata sugli ultimi modelli di MacBook e MacBook Pro. Sempre secondo il Wall Street Journal sul nuovo iPhone 8 verrà montato uno schermo Oled curvo che occuperà l’intera scocca anteriore dello smartphone, sulla quale non dovrebbe comparire più il tasto home, al posto del quale ci sarà un’area touch direttamente sul display simile a quella vista su LG G6. Ma una delle novità più attese è rappresentata dalla ricarica wireless, anche se in realtà per il momento si tratta più di una speranza che di una certezza. Quanto al prezzo, non sarà certo economico. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni già per il modello base potrebbe essere di poco superiore ai 1000 euro ed è per questo che Apple potrebbe affiancare al lancio di iPhone 8 anche un modello iPhone 7s un po’ più economico.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp