Trono classico UeD news: Sophia Galazzo contro i tronisti Luca e Marco, frecciatina social

Il trono classico di UeD continua a regalare piccanti emozioni agli appassionati delle news di gossip. I tronisti Luca e Marco non perdono occasione per punzecchiarsi, tanto che ben presto Maria De Filippi potrebbe decidere di far arrivare una nuova tronista per dividerli perché la situazione è insostenibile. Il pubblico da casa non gradisce l’atteggiamento di Luca e Marco e il trono classico di quest'anno è uno dei più noiosi di sempre.

Tra i tanti fan sintonizzati su Canale5 tutti i pomeriggi per seguire Uomini e donne, ci sono anche gli ex protagonisti. Spesso lanciano frecciatine sui social e a noi non è sfuggita quella di Sophia Galazzo, già corteggiatrice di Amedeo Barbato. La dolcissima Sophia ha scritto un post su Instagram Stories che incuriosisce e che ha come ‘destinatari’ i tronisti Luca e Marco. L’ex corteggiatrice ha prima condiviso una foto in cui ci sono i due ragazzi accompagnata da questa didascalia inequivocabile: «Non riesco a definire il meno peggio». Il post di Sophia Galazzo è stato preso di mira da molti fan del trono classico di Uomini e donne che hanno colto la palla al balzo e le hanno ricordato che anche Amedeo Barbato non si è comportato bene. Ricordiamo infatti che Sophia è stata scelta da Amedeo ma poco dopo la fine di Uomini e donne la storia è naufragata. Gossip non confermati sostengono che fosse innamorato di una delle sue ex.

Sophia Galazzo non si è mai più fidanzata e in tanti sperano in un suo ritorno in tv nella trasmissione di Maria De Filippi, magari proprio come tronista. Sincera e leale, l’ex corteggiatrice ha fatto un bel percorso nel programma. Purtroppo non ci sono indizi su un eventuale partecipazione ma una cosa è certa, il cuore di Sophia è ancora nello studio di Uomini e donne. Continuate a seguire le nostre news per essere sempre aggiornati!