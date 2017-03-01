Laura Pausini Facebook: la cantante non è incinta e smentisce il gossip

Laura Pausini smentisce il gossip! La cantante ha scritto su Facebook che non è incinta del secondo figlio. Il settimanale Chi aveva pubblicato le foto del pancino sospetto di Laura Pausini a Miami. La cantante indossava un costume bianco ed è stata immortalata in un momento di relax, anche le sue morbide forme evidentemente si godevano il meritato riposo. Guardando le foto di Laura Pausini incinta ci sono venute in mente alcuni scatti pubblicati da una personal trainer, da un giorno all’altro infatti la pancia può sgonfiarsi. Conoscendo Laura sappiamo che sarà lei stessa a dare il lieto annuncio della gravidanza quando e se succederà.

Oggi su Facebook Laura Pausini ha pubblicato una nuova foto (sempre in costume) scrivendo: «Bla, bla, bla». Del pancino sospetto non c’è più alcuna traccia anche se il selfie è stato scattato dall’alto. Ricordiamo che la diva della musica italiana ha già espresso in passato la sua idea su un secondo figlio. La piccola Paola ha da poco compiuto 4 anni ma Laura non se la sente di darle un fratellino. Da quando c’è Paola nella sua vita tutto ha un senso diverso e anche il ritorno a casa non è più ‘vuoto’ come una volta. Al settimanale Vanity Fair, la Pausini aveva confessato che spesso chiede a Dio di aiutare tutte le donne e le amiche che non riescono a rimanere incinta.

Laura Pausini dunque non aspetta il secondo bambino. La cantante è felicissima così con il compagno Paolo Carta e la piccola Paola che sembra aver preso dalla madre. Nonostante sia ancora piccina ha una voce deliziosa e in futuro potrebbero duettare insieme. Ancora una volta Laura Pausini spiazza tutti e vuole godersi questo momento sereno arrivato dopo anni di sofferenze. Nemmeno il gossip riuscirà a rovinare tutto!