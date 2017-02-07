Unicredit Lavora con noi 2017: come lavorare in banca, assunzioni e posizioni aperte
di Redazione
07/02/2017
Banca Unicredit ha lanciato un Lavora con Noi per il 2017 per ricercare personale da inserire nel proprio organico. Di seguito, ecco quali posizioni sono attualmente aperte e come si può lavorare in banca, con tutti i dettagli sulle assunzioni e sulla relativa retribuzione nonché su come inviare il proprio curriculum vitae. Unicredit è una delle banche più presenti in Italia e lavorare in questa sede è davvero un’opportunità da cogliere al volo. Le posizioni aperte sono veramente tantissime e le relative figure professionali possono essere dislocate in ogni parte d’Italia a seconda della richiesta: insomma, lavoro assicurato, anche se si dovrà fare spesso un trasloco. E’ bene sapere che le assunzioni avvengono a diversi livelli, ossia è previsto un periodo di stage e tirocinio prima di passare a un contratto a tempo determinato o indeterminato. Come lavorare in questa banca? Semplice, inviando il proprio curriculum vitae. Chi ha interessa a lavorare per Unicredit deve compilare il proprio curriculum vitae in modo corretto. E’ un passaggio essenziale per avere la possibilità di lavorare in questa banca. I punti salienti riguardano la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, oltre ovviamente delle materie economiche. Chi ha una laurea in Economia e Commercio parte avvantaggiato. Dove inviare questo importantissimo documento? Basta collegarsi sul sito della banca e trovare la sezione Unicredit Lavora con Noi. Qui ci sono notizie riguardo tutte le posizioni aperte, le assunzioni e come lavorare in questo grande istituto di credito. Non resta che inviare il proprio cv e incrociare le dita!
