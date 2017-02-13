Isola dei Famosi 12 anticipazioni Massimo Ceccherini espulso dal reality? Il motivo
di Redazione
13/02/2017
L’Isola dei Famosi 2017 andrà in onda stasera su Canale 5 e, come la scorsa puntata, ci sarà una eliminazione. I due nominati sono Nathalie Caldonazzo e Massimo Ceccherini, ma sono sempre più insistenti rumors e anticipazioni riguardanti una nuova espulsione da parte della Produzione: dopo quella di Andrea Marcaccini, sarà nuovamente Massimo Ceccherini ad essere l’espulso del reality targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi? Liti e incomprensioni si sprecano tra l’Isola delle Caverne e l’Isola del Fuoco, l’attore toscano avrà bestemmiato litigando con Eva Grimaldi e rischia il posto all’Isola dei Famosi 12? Le anticipazioni della puntata dell’Isola dei Famosi 12 di oggi, 13 febbraio 2017, non sono buone per due concorrenti del reality show targato Mediaset e in onda su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Dayane Mello e l’espulsione di Andrea Marcaccini, stasera si assisterà alla seconda eliminazione e molto probabilmente a una seconda espulsione. Massimo Ceccherini, in nomination insieme a Nathalie Caldonazzo, sta mostrando segni di cedimento nervoso, tanto che ha sfogato dapprima tutta la sua rabbia verso Eva Grimaldi e dopo verso la bionda showgirl. Alcune segnalazioni social da parte degli utenti hanno indicato una probabile bestemmia pronunciata dall’attore toscano, espulso in una passata edizione dell’Isola dei Famosi proprio per lo stesso motivo: Alessia Marcuzzi attenderà l’esito del televoto o dovrà prendere provvedimenti anticipati? Di sicuro, stasera si conoscerà il probabile sostituto di Andrea Marcaccini. L’espulsione di Andrea Marcaccini dall’Isola dei Famosi 12 ha lasciato sbigottiti e increduli i concorrenti VIP naufraghi, ma purtroppo, come spiegato da Alessia Marcuzzi, il modello tatuato e un po’ hipster ha violato il regolamento, non facendo cenno alla Produzione dei suoi problemi legali con la sua ex fidanzata. Massimo Ceccherini, in nomination con Nathalie Caldonazzo, in passato è stato già espulso per una bestemmia detta in diretta, la storia si ripete all’Isola dei Famosi 2017? Di sicuro, la Produzione visionerà i vari filmati e si sincererà che le segnalazioni degli utenti social siano veritiere o meno e oggi, 13 febbraio 2017, scopriremo le sue sorti e chi sarà eliminato dal reality.
Articolo Precedente
Uomini e Donne Oggi Anticipazioni Trono Classico Sonia Lorenzini contro Alessandro e Emanuele
Redazione