Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni e cast ottava puntata: La rivalità tra Guido e Riccardo per Azzurra?
di Redazione
13/02/2017
Che Dio ci aiuti 4 è stato uno dei programmi più seguiti della domenica italiana, concludendo così una settimana eclatante per quanto riguarda i dati Auditel Rai. Nella puntata di ieri sera abbiamo avuto modo di rivedere il ritorno nel cast di Guido per Azzurra e di Andrea per Emma. Le anticipazioni relative all'ottava puntata riguardano proprio Guido e la presenta rivalità con Riccardo, i due potrebbero scontrarsi per Azzurra?
Che Dio ci aiuti 4 prossima puntata: Il doppio gioco di Asia e Riccardo, ancora tensioni per Suor AngelaChe Dio ci aiuti 4 comincia a prendere forma e ad indirizzarsi verso la puntata finale. Dopo il lieto fine tra Gabriele e Valentina, aiutati da Leone, il cosiddetto happy ending a breve potrebbe arrivare anche per Monica e Nico? La cosa non è stata esclusa da Suor Angela che sta facendo di tutto per aiutare i due ragazzi che al momento vivono delle relazioni separate (Ndr. Nico ha ceduto alle advance di Asia e Monica al corteggiamento del dottore Martino). La prossima puntata della fiction però si presenta già piena di colpi di scena: Asia sembra che non abbia perso la memoria e dunque sta mentendo a tutti, Nico compreso, a scoprirla è stata proprio Monica origliando per caso una telefonata. Tra le varia anticipazioni troviamo anche quelle relative al ritorno di Guido per Azzurra, l'avvocato ha portato con se Andrea facendo così una grande sorpresa ad Emma. L'avvocato però si è subito accordo che qualcosa non va in Riccardo, l'assistente sociale che si occupa della casa famiglia dove Azzurra sta completando il suo tirocinio.
Che Dio ci aiuti 4 ottava puntata: in arrivo nuove tensioni per Guido e Azzurra?Nell'arco dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 4 ritroveremo Suor Angela e Guido nuovamente impegnati nelle loro indagini volte a scoprire cosa lega Riccardo ad Azzurra... Che l'assistente sociale si sia innamorato della moglie di Guido? Questi momenti particolari però saranno alimentati da una visita inaspettata che riceverà Azzurra, che con molta probabilità metterà a dura prova il suo matrimonio e il rapporto con Emma. Ancora una volta Guido e Azzurra a superare la crisi?
