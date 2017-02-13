Uomini e Donne Oggi Anticipazioni Trono Classico Sonia Lorenzini contro Alessandro e Emanuele
San Valentino è alle porte e nello studio di Uomini e Donne non mancano le tensioni. Le anticipazioni della puntata del Trono Classico di oggi riguardano ancora Sonia Lorenzini contro Alessandro e Emanuele, il tutto per colpa di Filippi Piccinato. Il nuovo corteggiatore ha aumentato le tensioni che si aggiravano da tempo sul trono della Lorenzini, mettendo in dubbio il suo percorso.
Uomini e Donne Trono Classico: Sonia Lorenzini nel mirino delle critiche perché?La nuova puntata del Trono Classico che andrà in onda oggi potrebbe essere ricca di colpi di scena, riguardanti ancora Sonia Lorenzini. La tronista a quanto pare non sta riuscendo a vivere serenamente il suo percorso a Uomini e Donne per via delle voci che la vedono sempre al centro del gossip. Per Sonia Lorenzini tutto è cominciato con Alessandro Calabrese, il quale non sarebbe stato limpidissimo con lei, e che nei giorni scorsi ha ammesso di conoscere le news relative a Filippo Piccinato. (Ndr. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo corteggiatore sarebbe più interessato alla fama che a Sonia Lorenzini). La cosa avrebbe messo in crisi Emanuele Mauti, il pallanuotista uno dei corteggiatori che potrebbe diventare la scelta di Sonia Lorenzini, sempre più confuso e contrariato dall'atteggiamento della tronista. Se Filippo Piccinato mente perché non eliminarlo subito?
Uomini e Donne nuova puntata: Emanuele Mauti e Alessandro Schincaglia pronti a lasciare Sonia Lorenzini?L'interesse non sincero di Filippo Piccinato non ha messo in crisi solo Emanuele Mauti ma anche Alessandro Schincaglia. Secondo il corteggiatore questa situazione avrebbe messo in luce degli aspetti di Sonia Lorenzini non molto chiari, facendogli pensare che le varie accuse mosse dagli opinionisti potrebbero essere vere. Ciò significa che Sonia Lorenzini nella nuova puntata di oggi potrebbe perdere uno dei suoi corteggiatori più interessati, ma chi sarà? Emanuele Mauti o Alessandro Schincaglia che aveva già manifestato la volontà di andar via?
