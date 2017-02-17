Home Attualità Isola dei Famosi 12 anticipazioni oggi, Samantha De Grenet abbandona il reality?

Isola dei Famosi 12 anticipazioni oggi, Samantha De Grenet abbandona il reality?

di Redazione 17/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’Isola dei Famosi 12, il reality targato Mediaset, non è partito nel migliore dei modi. Stando alle ultime anticipazioni di oggi, 17 febbraio 2017, la diretta live del reality game condotto da Alessia Marcuzzi con Stefano Bettarini, inviato in Honduras, e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, può riservare ai telespettatori di Canale 5 un’amara sorpresa data da uno dei concorrenti naufraghi VIP: Samantha De Grenet sarebbe vicina al ritiro dalla competizione per colpa di un nemico piccolo, ma fastidioso, ovvero i mosquitos che, con le loro punture, hanno provocato alla soubrette una reazione allergica che l’avrebbe addirittura sfigurata. La bella Samantha abbandona l’Isola dei Famosi 2017 dandola vinta agli odiosi insetti nell’Isola dei Metalli, o stringerà i denti per amore dei suoi cari in Italia? Samantha De Grenet, secondo le anticipazioni sull’Isola dei Famosi 12 di oggi, 17 febbraio 2017, sarebbe stata vittima di un attacco massiccio degli odiosi mosquitos, insetti più piccoli delle zanzare ma che riescono a provocare anche solo con una puntura una reazione allergica molto fastidiosa. Secondo i rumors riguardanti i concorrenti naufraghi in Honduras, pare che il suo volto sia talmente gonfio e sfigurato da indurla a decidere se abbandonare o meno il reality targato Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi. In passato altri concorrenti naufraghi hanno avuto a che fare con questo problema, e anche l’inviato Stefano Bettarini ha sofferto di questo disturbo. Samantha De Grenet non vorrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi 2017, quindi sta meditando una trattativa con la Produzione per essere trasferita dall’Isola dei Metalli all’Isola del Fuoco. Sempre secondo le anticipazioni provenienti dall’Honduras di oggi, Samantha De Grenet pare sia sotto cure mediche per arginare la reazione allergica provocata dai mosquitos sul volto: la bella naufraga dell’Isola dei Famosi 12 non vorrebbe abbandonare l’Honduras e vorrebbe trasferirsi sull’Isola del Fuoco piuttosto che stare sull’Isola dei Metalli. Cosa decideranno Mediaset e Alessia Marcuzzi, daranno il loro benestare per il trasferimento o la concorrente VIP dovrà abbandonare il reality?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp