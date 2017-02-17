Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione: Marco Cartasegna è il nuovo tronista

di Redazione 17/02/2017

Le anticipazioni in merito all’ultima registrazione del Trono Classico UeD sono a dir poco clamorose. Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella hanno lasciato Uomini e Donne in maniera diversa: la prima ha fatto la stupefacente scelta del corteggiatore Emanuele Mauti, spiazzando tutti, mentre Manuel Vallicella ha deciso di abbandonare il programma senza aver trovato l'amore. I rumors sul nuovo tronista sono stati confermati, visto che è avvenuta la presentazione ufficiale (a breve sul sito WittyTV): si tratta di Marco Cartasegna. Il nuovo protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne è Marco Cartasegna, un ragazzo di 25 anni di Milano. Durante l’ultima registrazione del dating show agli Studi Elios in Roma, il video di presentazione è stato piuttosto eloquente: il nuovo tronista è laureato in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi, primo tra 20 studenti in un master internazionale in International Management con specializzazione in Digital Business. Intelligente e anche molto prestante, visto che ha svolto anche la professione di modello, ma in questo momento, il suo lavoro è fare l’imprenditore: è socio di una start-up di informatica che ha lanciato un software per la comunicazione. Le anticipazioni non mentono: il nuovo tronista diventa quindi il sostituto ufficiale di Manuel Vallicella, il quale ha deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi in maniera definitiva. Scelta molto coraggiosa da parte della Redazione e di Maria De Filippi quella di incentrare il Trono Classico di Uomini e Donne sui maschietti, per ora. La scelta inaspettata e clamorosa di Sonia Lorenzini durante l’ultima registrazione di UeD ha spiazzato veramente tutti, anche se questa è stata l’occasione per conoscere il sostituto di Manuel Vallicella. Marco Cartasegna ha descritto anche il suo carattere, ovvero ragazzo solare che ama ridere, anche in una giornata no. E’ molto legato alla famiglia e ama molto viaggiare, ma le anticipazioni sull’ultima registrazione indicano un dettaglio fondamentale: Tina Cipollari pare stravedere per il giovane 25enne. Sarà all’altezza delle aspettative e riuscirà a trovare l’amore?

