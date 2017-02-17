Home Attualità Uomini e Donne gossip: Asia Nucetelli risponde a Raffaella Mennoia

Uomini e Donne gossip: Asia Nucetelli risponde a Raffaella Mennoia

di Redazione 17/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Asia Nuccetelli non ci sta a passare per falsa e annuncia battaglia. Perché le ultime news di UeD confermano che l’ex gieffina e figlia di Antonella Mosetti avrebbe potuto essere una delle protagoniste nel Trono Classico del dating show di Maria De Filippi, ma per ora non è nemmeno successo. Anzi, secondo lei non ci ha nemmeno provato e infatti minaccia querele. Tutto è nato da una frase di Raffaella Mennoia che rispondendo ad un commento sulla Mosetti che avrebbe parlato male di Uomini e Donne ha detto di trovarlo molto strano visto che aveva chiesto di salire sul trono. Una frase che ha scatenato polemiche contro la ragazza per questa sua autopromozione. Ma lei, sempre sui social, replica e promette di difendersi anche in tribunale. Secondo la Nuccetelli autocandidarsi, come insinua la storica redattrice di Uomini e Donne, significa aver chiamato per proporsi e lei non l’ha mai fatto anche perché altrimenti avrebbe già conosciuto Raffaella e invece non la conosce. “Credo che questo sia sufficiente”, conclude la ragazza. Ma le accuse di vilersi mettere in mostra a tutti i costi l’hanno colpita molto e ora passa al contrattacco: “Tutti i siti di gossip – dice sempre via social - hanno scritto affermazioni assolutamente non vere, dicendo cose mai successe. Parlando di ‘rifiuti’ o altro pagheranno delle serie e salate conseguenze. Ora basta. Si informassero prima di scrivere, almeno quello. Verrà tutto girato a persone competenti, questa è pura diffamazione di chi non sa come fare notizia”.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp