Home Attualità Isola dei Famosi 12 news oggi: amore tra Stefano Bettarini e Dayane Mello? I nuovi nominati

Isola dei Famosi 12 news oggi: amore tra Stefano Bettarini e Dayane Mello? I nuovi nominati

di Redazione 14/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si è conclusa la diretta live della terza puntata dell’Isola dei Famosi 12 ed è stata ricca di colpi di scena: lo scontro al televoto dei due in nomination, ovvero Nathalie Caldonazzo e Massimo Ceccherini, ha vinto l’attore toscano, facendo abbandonare il reality in diretta dall’Honduras alla bionda showgirl. Alessia Marcuzzi si è soffermata molto sulle ultime news di oggi che hanno confermato l’amore tra Stefano Bettarini e Dayane Mello, mentre a seguito dello scontro tra i concorrenti VIP naufraghi e Raz Degan, i nuovi nominati sono appunto il modello israeliano e Giacomo Urtis: San Valentino era nell’aria, anche se all’Isola dei Famosi 2017 tirava vento di tempesta più che quello dell’amore. Il prossimo step evolutivo è dall’Isola del Fuoco all’Isola dei Metalli: isola quasi tutta al femminile, visto che la prova evolutiva l’hanno vinta tutte le donne. Prima di soffermarsi sul primo amore ufficiale dell’Isola dei Famosi 12, ovvero quello nato tra l’inviato Stefano Bettarini e la modella brasiliana Dayane Mello, le ultime news di oggi dopo la diretta live della terza puntata del reality che ha come location le isole dell’Honduras riportano un duro scontro tra Raz Degan e il resto dei concorrenti naufraghi. Alcuni Vip, Massimo Ceccherini in testa, hanno rimproverato al modello israeliano di avere un modo di fare troppo da dittatore, mentre lui stesso ha replicato parlando di giochi di bambini dell’asilo e criticando il montaggio mandato in onda e con la stessa Alessia Marcuzzi. Inevitabile che il gruppo lo votasse: i nuovi nominati di questa settimana sono Giacomo Urtis e Raz Degan, i quali dovranno andare all’Isola del Fuoco e non seguire lo step successivo dell’evoluzione, ovvero l’Isola dei Metalli. Essendo San Valentino, non si può non parlare dei primi flirt: confermato quello tra Moreno e Malena e galeotta fu l’Isola dei Famosi 2017 per la modella brasiliana e l’ex marito di Simona Ventura. Dayane Mello e Stefano Bettarini stanno insieme, e la conferma è arrivata durante la diretta live della terza puntata dell’Isola dei Famosi 12 con un mazzo di fiori consegnato alla modella dall’Honduras. Bettarini ha imparato la lezione, ovvero essere discreto e pronto ad impegnarsi. La coppia ora dovrà attendere la fine del programma per ritrovarsi, visto che l’inviato dovrà stare un altro mese impegnato col reality. Tra i nuovi nominati, chi dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2017 la prossima settimana?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp