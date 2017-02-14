Home Attualità Isola dei Famosi 2017 gossip Eva Grimaldi, mancato coming out in diretta?

Isola dei Famosi 2017 gossip Eva Grimaldi, mancato coming out in diretta?

di Redazione 14/02/2017

Nonostante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2017 fosse incentrata su liti e amore (visto che cadeva pure San Valentino di mezzo), questa edizione del reality ambientato in Honduras e condotto da Alessia Marcuzzi, con l’opinionista Vladimir Luxuria e l’inviato Stefano Bettarini fatica a decollare. Tanti gli episodi che ieri sera hanno fatto discutere, ma il più saliente riguarda Eva Grimaldi: l’attrice è sempre stata al centro del gossip per la sua amicizia particolare con Imma Battaglia e ieri, durante la diretta del reality show, è avvenuto un mancato coming out da parte della famosa attrice. La diretta live dell’Isola dei Famosi 2017, nei primi minuti, si è concentrata sull’esito del televoto per Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo. L’esito ha salvato l’attore toscano e costretto la showgirl ad abbandonare per sempre l’Honduras, ma proprio quando Nathalie stava andando via, Eva Grimaldi le è corsa incontro e ha sussurrato due parole eloquenti: Salutami Battaglia. Parole che non sono sfuggite a Vladimir Luxuria, la quale ha tentato di saperne di più dall’attrice: purtroppo, però, il coming out non c’è stato e il gossip impazza. Eva Grimaldi ha paura, o il gossip che la vuole molto vicino a Imma Battaglia è solo esagerato? Il mancato coming out da parte dell’attrice ha scatenato reazioni contrastanti sui social: da una parte, qualcuno dice che è una cosa importante e bisogna sentirselo e farlo in un reality show come l’Isola dei Famosi 2017 non è la location adatta, mentre dall’altra si critica il comportamento della Grimaldi, rea di aver finto di non aver capito la domanda, di essersi arrampicata sugli specchi provando a spiegare la frase detta all’uscente Nathalie Caldonazzo. Imma Battaglia è una attivista politica e una leader del movimento LGBT in Italia ed è stata vista spesso in compagnia di Eva, ce dopo la storia d’amore intensa con Gabriel Garko, non è stata vista in compagnia di nessun uomo, bensì solo con la Battaglia. Semplice amicizia o amore, come dice il gossip?

