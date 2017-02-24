Home Attualità Isola dei Famosi 2017 anticipazioni prossima diretta live, il rifiuto di Raz Degan: futuro sempre più a rischio?

Isola dei Famosi 2017 anticipazioni prossima diretta live, il rifiuto di Raz Degan: futuro sempre più a rischio?

di Redazione 24/02/2017

L’Isola dei Famosi 2017 avrà perso Massimo Ceccherini, uno dei protagonisti più discussi di questa edizione del reality ambientato in Honduras e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, ma le polemiche del gruppo dei concorrenti e naufraghi VIP sono tutte concentrate su Raz Degan. Le anticipazioni sulla prossima diretta live indicano che la notte sull’Isola dei Famosi 12 ha solo fatto emergere nel gruppo lamentele sull’atteggiamento dispotico e burbero del modello e attore israeliano, tanto che Giulio Base ha suggerito di trattarlo in maniera fredda e di rivolgergli la parola solo n caso di necessità. Inoltre, una bufera ha portato via il telo della discordia, facendo sogghignare Raz e sbottare Samantha De Grenet per il suo atteggiamento. Ma il modello ed ex di Paola Barale ha dimostrato che sa tenere testa anche alla Produzione con un rifiuto clamoroso riguardante la prova ricompensa: il futuro e la permanenza di Raz all’Isola è a rischio? Ci saranno provvedimenti durante la diretta serale condotta da Alessia Marcuzzi e con Stefano Bettarini come inviato e Vladimir Luxuria come opinionista? Le anticipazioni della diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 sono chiaramente con i riflettori puntati verso il naufrago Raz Degan: il concorrente israeliano, dopo che si è isolato dal gruppo, ha osato sfidare la Produzione dell’Isola dei Famosi 12 con un rifiuto clamoroso. Dopo la questione del telo, tutto il gruppo dei naufraghi VIP è stato chiamato a riunirsi per affrontare la prova ricompensa, ma Raz non ha voluto partecipare. Futuro in Honduras a rischio per lui o potrà continuare a partecipare al reality game condotto da Alessia Marcuzzi? Stefano Bettarini, una volta che i concorrenti VIP sono stati portati nel luogo in cui si svolgeva la prova ricompensa, ha notato subito la mancanza di Raz Degan, tanto da chiedere spiegazioni agli altri naufraghi che hanno riferito che l’ex compagno di Paola Barale si è isolato completamente dal resto del gruppo e che sta seguendo le sue regole personali. L’inviato in Honduras si è infuriato e ha minacciato di riferire questo fatto alla Produzione dell’Isola dei Famosi 12, la quale ha preso dei provvedimenti. La punizione è arrivata subito: le due cene a base di caviale e champagne previste in caso di vittoria della prova ricompensa non ci saranno a causa del comportamento del modello israeliano. Dopo essere stato attaccato da tutti, Raz ha affermato che non ha partecipato alla prova per non far spegnere il fuoco in spiaggia. Ma la Produzione dell’Isola dei Famosi 2017 è ad un bivio: da una parte, Raz è diventata una scheggia impazzita difficile da domare, dall’atra gode del consenso del pubblico. Il futuro del modello israeliano nel reality game Mediaset è a rischio, oppure tutto si risolverà nella prossima diretta live? Le anticipazioni e le premesse non sembrano le più rosee…

