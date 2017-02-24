Un passo dal cielo 4 anticipazioni nuova puntata: Francesco innamorato di Emma?
Un passo dal cielo 4 diventa sempre più intrigante anche se Eva ha deciso di lasciare Vincenzo per seguire Fedez a Los Angeles. Le anticipazioni della nuova puntata però non riguardano la coppia formata dalla modella e il vice questore aggiunto. Ieri sera infatti abbiamo avuto modo di assistere ad un colpo di scena che nessuno si aspettava, Francesco si è innamorato di Emma?
Un passo dal cielo 4 trama: è scoccata la scintilla fra Francesco e Emma?Un passo dal cielo 4 diventa sempre più interessante e la sua trama sempre più avvincente. Ormai siamo nel vivo della fiction di Rai 1 e quello che si chiedono i suoi fan è: Vincenzo è attratto veramente dalla sorella di Huber? Eva tornerà mai sui suoi passi o preferirà proseguire con la sua carriera? Francesco Neri ha scoperto il suo amore per Emma oppure è spinto da un senso paterno? Nel corso dell'ultima puntata abbiamo visto uno stravolgimento della trama che porterà ad una nuova vita della fiction. L'unica cosa che temono gli appassionati di Un passo dal cielo 4 è la fine dell'amore tra Eva e Vincenzo, dato che le vicende sentimentali del vice questore aggiunto non sono mai state abbastanza soddisfacenti. Nel frattempo però l'animo di Francesco è stato smosso dalla paura di perdere Emma: che tra i due sia finalmente scoccata la scintilla?
Un passo dal cielo 4 Francesco e Emma: chi arriverà nella fiction?Come abbiamo potuto vedere dal trailer pubblicitario la nuova serenità di Francesco e Emma sta per subire una piccola invasione di campo... Alla palafitta infatti arriverà l'ex fidanzato della ricercatrice, pronto a portarla via da San Candito per tornare insieme a Milano. Grandi novità in arrivo nella fiction...Come reagirà Francesco? Ma soprattutto Emma cosa sceglierà di fare, seguirà la ragione o il sentimento come ha fatto fino adesso?
