Home Attualità Isola dei Famosi 2017 diretta live anticipazioni seconda puntata: non va in onda? Il motivo

di Redazione 06/02/2017

Le anticipazioni sulla diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 di oggi, lunedì 6 febbraio 2017, non sono certo rassicuranti. Il reality targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi, supportata dall’opinionista Vladimir Luxuria e dall’inviato Stefano Bettarini (e la Dottoressa Tibi come comitato scientifico evolutivo), ha iniziato col botto, visto che le prime liti e le prime fazioni si sono mostrate già dal primo live in Honduras: Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Moreno, Simone Susinna, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra sono i concorrenti che provano a giudicarsi 100mila Euro di montepremi finale. Si dovranno scoprire le sorti di chi è in nomination, ovvero Dayane Mello e Samantha De Grenet, mentre Andrea Marcaccini, candidato leader assieme a Giulia, rischia l’espulsione. I naufraghi dell’Isola delle Caverne e dell’Isola dei Primitivi costretti a combattere contro la fame e la convivenza forzata, ma anche con un motivo abbastanza serio che rischia di non mandare in onda la seconda puntata dell’Isola 12. Ormai è cosa nota che Andrea Marcaccini potrebbe essere espulso dall’Isola 12. Fonti vicine alla Produzione riferiscono che il modello tatuato avrebbe mentito a loro e a Mediaset per quanto riguarda l’assenza di pendenze penali, visto che la denuncia per presunta violenza della sua ex fidanzata risale a un anno fa. Sicuramente, Alessia Marcuzzi aiutata da Vladimir Luxuria in studio e Stefano Bettarini in Honduras incentrerà la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 su questa vicenda, ma siamo sicuri che andrà in onda? Le anticipazioni sulla seconda diretta live di stasera non sono molto rassicuranti. Stavolta, è il sito 361magazine.com a lanciare una bomba: la diretta live della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, prevista per oggi, lunedì 6 febbraio 2017, non va in onda causa maltempo. Pare che un altro ciclone si stia per abbattere inesorabile sui 14 naufraghi, sparsi tra l’Isola dei Primitivi e l’Isola delle Caverne. Del resto, i 14 concorrenti hanno iniziato l’avventura in Honduras circondati da pioggia, freddo e vento. La fame e la convivenza forzata hanno dato origine a molti malumori in entrambi i gruppi. In nomination, Dayane Mello e Samantha De Grenet: chi dovrà lasciare l’Isola 12? Stasera, ci sarà un nuovo percorso evolutivo: Bettarini con la Dottoressa Tibi, comitato scientifico dell’Isola, stabiliranno chi sarà degno di passare all’Isola del Fuoco. Inoltre, si affronterà il caso Nathalie Caldonazzo: la Mello ha sminato zizzania tra la De Grenet e la Caldonazzo, rivelando che Nathalie l’aveva mandata al patibolo. Notizia rivelatasi falsa: cosa succederà? Appuntamento a stasera su Canale 5 alle ore 21.00 circa!

