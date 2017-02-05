Home Attualità Striscia la Notizia anticipazioni Tv, Veline addio

di Redazione 05/02/2017

Hanno battuto ogni record di longevità anche se forse non passeranno alla storia con Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ma a giugno Ludovica Frasca e Irene Cioni dovranno dare addio al bancone di Striscia la Notizia: dopo quattro anni infatti, come confermano le ultime anticipazioni tv sul tg satirico di Canale 5, a settembre non saranno più loro le veline cedendo il posto ad altre due ragazze. La conferma è arrivata direttamente da Antonio Ricci che affrontando anche altri temi legati a Striscia la Notizia, a cominciare dalla polemica per la mancata partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’Isola dei Famosi 2017, ha ammesso di voler cambiare, anche se non ci sarà un ritorno di Veline, lo show estivo che in passato è servito per scegliere le due ragazze. Le ultime due rimarranno Alessia Reato e Giulia Calcaterra, attualmente in Honduras come naufraga all’Isola dei Famosi 2017, selezionate nel 2012. Veline costerebbe troppo, come ha confermato lo stesso Antonio Ricci, e quindi la selezione per le due nuove ragazze verrà fatta da una commissione interna, formata da lui stesso e dalle sue figlie. Il 10 giugno prossimo Ludovica e Irene festeggeranno la loro ultima puntata e non fanno un dramma come ha ammesso la stessa velina bruna intervistata da ‘La Stampa’: “Non penso che Antonio voglia farci un piacere. Ha detto che Striscia è un posto che ti forma, adesso è il momento di andare, volare. E a lei questa esperienza è servita anche per trovare un nuovo compagno, l’attore Luca Bizzarri che sta con lei da tre anni.

