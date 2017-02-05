Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Striscia la Notizia anticipazioni Tv, Veline addio

Redazione Avatar

di Redazione

05/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Hanno battuto ogni record di longevità anche se forse non passeranno alla storia con Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ma a giugno Ludovica Frasca e Irene Cioni dovranno dare addio al bancone di Striscia la Notizia: dopo quattro anni infatti, come confermano le ultime anticipazioni tv sul tg satirico di Canale 5, a settembre non saranno più loro le veline cedendo il posto ad altre due ragazze. La conferma è arrivata direttamente da Antonio Ricci che affrontando anche altri temi legati a Striscia la Notizia, a cominciare dalla polemica per la mancata partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’Isola dei Famosi 2017, ha ammesso di voler cambiare, anche se non ci sarà un ritorno di Veline, lo show estivo che in passato è servito per scegliere le due ragazze. Le ultime due rimarranno Alessia Reato e Giulia Calcaterra, attualmente in Honduras come naufraga all’Isola dei Famosi 2017, selezionate nel 2012. Veline costerebbe troppo, come ha confermato lo stesso Antonio Ricci, e quindi la selezione per le due nuove ragazze verrà fatta da una commissione interna, formata da lui stesso e dalle sue figlie. Il 10 giugno prossimo Ludovica e Irene festeggeranno la loro ultima puntata e non fanno un dramma come ha ammesso la stessa velina bruna intervistata da ‘La Stampa’: “Non penso che Antonio voglia farci un piacere. Ha detto che Striscia è un posto che ti forma, adesso è il momento di andare, volare. E a lei questa esperienza è servita anche per trovare un nuovo compagno, l’attore Luca Bizzarri che sta con lei da tre anni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Isola dei Famosi 2017 diretta live anticipazioni seconda puntata: non va in onda? Il motivo

Articolo Successivo

Meningite in Liguria: grave il barista di La Spezia, profilassi per 12 persone

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025