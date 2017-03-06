Home Attualità Uomini e Donne Gossip ex Tronisti, Sonia ed Emanuele presentazioni in famiglia

di Redazione 06/03/2017

Sono passate un paio di settimane dalla scelta di Sonia Lorenzini che a molti è apparsa affrettata anche se a sorpresa la tronista ha deciso di puntare su Emanuele e non su Federico che sembrava il grande favorito e adesso è proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a parlare apertamente per la prima volta dichiarando tutto il suo amore per la sua nuova compagna. Intervistato sulla pagina Instagram di Gossip Tv,Emanuele Mauti ha ammesso che il primo impatto con Sonia non era stato positivo perché gli sembrava interessata ad un certo tipo di contesto e pur essendo una bellissima ragazza era lontana dai suoi canoni. Invece conoscendola meglio è rimasto affascinato anche dal suo carattere, perché lei è una donna con la ‘D’ maiuscola. Eppure ad un certo punto aveva anche abbandonato lo studio. L’ex corteggiatore si giustifica dicendo che era stata una provocazione, perché non voleva essere paragonato a chi invece non aveva nessuna intenzione di cercare l’amore. E se Sonia non fosse andata a prenderlo, lui non sarebbe mai tornato. Invece è successo e lui è l’uomo più felice del mondo anche se la scelta di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne è stata contestata: “Posso dire di non avere mai provato per una ragazza – aggiunge Emanuele - quello che sto provando per Sonia. Posso dire che non mi sono mai svegliato al mattino e di essere così felice e rimanere così per tutta la giornata! Se qualcuno chiama ciò amore… sono assolutamente innamorato”. Ha trovato la donna della sua vita ed è felicissimo della convivenza, nessuno gli farà cambiare idea.

