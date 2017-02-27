Home Attualità Isola dei famosi 2017 Gossip, Dayane Mello torna con ex compagno?

di Redazione 27/02/2017

Dayane Mello si è già pentita della storia con Stefano Bettarini ed è tornata tra le braccia del suo ex, Stefano Sala? La clamorosa svolta nella storia appena nata all’Isola dei Famosi 2017 è stata rilanciata dal settimanale ‘Oggi’ e da Dagospia, ma le news di gossip che arrivano nelle ultime ore su una delle coppie più chiacchierate del momento sono altre. Infatti Stefano Sala, il modello italiano che ha avuto una lunga storia con Dayane ed è anche il padre della piccola Sofia, non sembra avere nessuna intenzione di riaprire una storia per lui ormai finita. Da sempre molto riservato sul suo privato, nelle ultime ore comunque ha postato un breve messaggio su Instagram Stories per spiegare come stanno veramente le cose. “Ho letto la notizia – ha spiegato il modello - ma non è vero nulla, nulla. Non rilascio interviste ma comunque non è vero. Fidatevi di me. Anche perché ero a Roma, coma sarebbe stato possibile?”. Quindi secondo lui non è successo nulla, anche se sarebbe stato normale rivederlo accanto alla sua ex solo per il bene della figlia che li unisce. Quindi Stefano Bettarini può stare tranquillo: anche se lui per qualche settimana dovrà stare in Honduras come inviato all’Isola dei Famosi 2017, la Mello è pronta ad accoglierlo a braccia aperte quando farà rientro in Italia ed è più forte anche delle news di gossip. E intanto si è presentata alle sfilate di moda milanesi con un nuovo spacco da urlo, perché il vizio non l’ha perso.

