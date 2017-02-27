Home Scienza e Tecnologia Nuovo Nokia 3310 al Mobile World Congress 2017: caratteristiche e prezzo

di Redazione 27/02/2017

Dopo i rumors delle scorse settimane adesso abbiamo la conferma: le ultime news di tecnologia infatti svelano forma, caratteristiche e pressi del ritorno più atteso in questo 2017, quello del Nokia 3310. Un restyling vero e proprio di uno dei cellulari più longevi e più venduto al mondo, appena presentato dall’azienda al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Nella sua nuova versione, il Nokia 3310 appare con linee arrotondate e più moderne, uno schermo più grane rispetto al precedente e anche uno schermo a colori con pannello QVGA da 2.4 pollici di diagonale. La fotocamera è il minimo sindacale per uno smartphone di fascia bassa, da 2 Megapixel, mentre la memoria interna è da 16 GB espandibile fino a 32 GB grazie al supporto alle schede MicroSD. Nella dotazione di base anche radio FM, LETTORE MP3, supporto al Bluetooth 3.0 e una batteria da 1200 mAh che assicura un’autonomia fino a 22 ore in conversazione o di un mese in stand-by. Il sistema operativo è invece Nokia Series 30+. Il Nokia 3310 in questa nuova versione ha mantenuto la sua caratteristica principale, quella del prezzo bassissimo: sarà venduto infatti a 49 euro in quattro colorazioni, ossia blu, giallo, grigio e rosso e sullo smartphone sono integrati Snake e le classiche suonerie Nokia per un salto nel passato che proietta nel futuro.

