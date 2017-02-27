Home Attualità Oscar 2017 Caso Lala Land, Il Miglior film è Moonlinght: tutta colpa di Leonardo Di Caprio?

di Redazione 27/02/2017

Gli attesissimi Oscar 2017 si sono conclusi con il caso La La Land... Nonostante il film abbia portato a casa ben cinque statuette dorate non è riuscito ad ottenere il titolo di Miglior film. Durante l'evento più importante dedicato al cinema infatti pare che ci sia stato un inspiegabile errore nella proclamazione. La statuetta in questo caso Miglior film è stata poi consegnata al drammatico Moonlinght. I social avrebbero però già trovato il sabotatore... Potrebbe essere tutta colpa di Leonardo Di Caprio? Oscar 2017 l'errore La La Land, Moonlight proclamato Miglior film La notte degli Oscar 2017 si conclude all'insegna di un misterioso giallo sulla proclamazione del Miglior film, con la grandissima delusione del La La Land che comunque torna a casa con ben cinque statuette (Ndr. Facciamo rifermento appunto ai premi come Miglior attrice protagonista, Miglior filmografia, Miglior scenografia, Miglior regia e Miglior colonna sonora). Nel vivo dell'evento sembrava ormai scontata la vittoria del film La La Land anche nella sezione Miglior film, ma proprio mentre la tensione aumenta e i cuori dei team cinematografici è alle stelle... Ecco che arriva la proclamazione di La La Land, ma nel momento clou delle esaltazioni di vittoria tutto viene fermato da un improvviso colpo di scena. Infatti ci sarebbe stato un imbarazzante errore nel calcolo dei voti per cui la vittoria della categoria Miglior film viene assegnata a Moonlinght. Oscar 2017 La La Land, Tutta colpa di Leonardo Di Caprio? Indizi social Alcuni occhi attenti però puntano il dito già verso Leonardo Di Caprio, ma perché? Alcuni indizi social infatti mostrerebbero Leonardo Di Caprio mentre tiene per se la busta rossa dove è scritto il nome di Emma Stone, portandola via con se. Successivamente l'attore, per errore, l'avrebbe passata a Betty e Dunaway che hanno proclamato La La Land come Miglior film. Questa tesi infatti avrebbe delle basi solide dato che i telespettatori in quel momento di forte imbarazzo hanno intravisto il nome del La La Land e non Moonlight... Dopo però aver rimediato a quell'errore, che non trovava un vero e proprio colpevole, al team di La La Land non resta che rassegnarsi al mancato amplein.

