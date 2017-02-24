Home Attualità Il Segreto news e Anticipazioni spagnole: da chi fugge Rafaela? Svelato il mistero

Il Segreto news e Anticipazioni spagnole: da chi fugge Rafaela? Svelato il mistero

di Redazione 24/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cosa nasconde Rafaela al povero Rosario? E' questa forse la domanda che tutti i telespettatori de Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5, si sono fatti in questi giorni notando lo strano atteggiamento della ragazza appena giunta a Punte Viejo. E' chiaro che la ragazza non vuole riferire qualcosa ma Rosario sa già di cosa di tratta ed anche noi lo scopriremo ben presto a partire dalla puntata di oggi de Il Segreto. Dalle Anticipazioni spagnole emerge che proprio Rosario finalmente si deciderà a parlare presto con Ramiro rivelando chi è davvero Rafaela. Il tutto mentre nel piccolo paesino spagnolo è attesa la cerimonia delle doppie nozze di Luca e Sol ma anche di Candela con Severo in una località che nessuno ancora conosce. E come potranno ben immaginare i fan della soap Il Segreto, lo scopo è ben preciso: nascondere a Francisca la chiesa dove si terranno le nozze così da farle un curioso tranello. Il Segreto Oggi, Anticipazioni: Rafaela è sposata! Stando alle anticipazioni Il Segreto, Francisca è davvero convinta di sapere dove si terrà la cerimonia delle nozze delle due coppie ma anche convinta che il parroco si rifiuterà di sposare Luca e Sol. Purtoppo per lei la sorpresa non sarà piacevole e, appena giunta in chiesa, non troverà nessuno! Come reagirà adesso? Riuscirà a trovare in tempo i futuri sposini? Intanto eravamo rimasti a Rafaela e al mistero che più incuriosisce delle puntate attualmente in onda de Il Segreto: cosa nasconde la donna? Rosario si renderà conto che è giusto parlare coi suoi figli di quello che accade nella sua famiglia e così rivela a Ramiro che Rafaela è sposata e che è giunta a Punte Viejo per sfuggire a suo marito. Come reagirà a questa affermazione? Intanto Beatriz si confida con Camila e tra loro aumenta la complicità e la stima, mentre tutto è pronto per le nozze di Sol e Luca e Candela e Severo. Seguiteci per le prossime anticipazioni Il segreto!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp