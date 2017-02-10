Home Attualità Isola dei famosi 2017 gossip: Simone Susinna e Giulia Calcattera nasce la prima coppia

di Redazione 10/02/2017

In attesa di conferme sul presunto amore sbocciato tra Malena e Moreno, all’Isola dei Famosi 2017 tengono ancora banco le news di gossip e un’altra coppia si profila all’orizzonte: è quella formata da Simone Susinna e Giulia Calcaterra che negli ultimi giorno sono sempre più vicini tanto che altri naufraghi sospettano grandi manovre in corso. In effetti per Simone Susinna non sarebbe un problema perché risulta essere single, ma l’ex velina di recente negli studi di Pomeriggio 5 prima di vincere il televoto che l’ha portata all’Isola dei Famosi 2017 aveva ammesso di avere una storia in corso da almeno un paio d’anni con Diego, un istruttore subacqueo anche se non ha voluto andare oltre per tutelare il privato. Eppure in Honduras sembra essersene dimenticata perché molti hanno notato la vicinanza tra il modello e la bella Giulia: abbracci, ma anche carezze e molta complicità, con Simone che non perde occasione per mettere in mostra il suo fisico scultoreo e lei che invece sfodera mini bikini che lasciano anche poco spazio all’immaginazione. Eppure sull’affascinante ragazzo calabrese sembra aver messo gli occhi anche Giacomo Urtis: il chirurgo plastico dopo aver vinto la prova come leader della settimana ha voluto che Simone rimanesse con lui invece di raggiungere il gruppo dei ‘non evoluti’. Ma di fronte al fascino della Calcaterra sembra che non ci sia gara.

