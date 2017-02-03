Trono Over UeD ultime news: Gemma Galgani dice addio al programma, ha trovato l’amore?
03/02/2017
Le ultime news di oggi che riguardano il Trono Over di Uomini e Donne sono veramente clamorose: Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del dating show reparto dame e cavalieri, potrebbe abbandonare il programma. Recentemente è stata paparazzata da un noto giornale scandalistico mentre era intenta a passeggiare per le strade di Roma con Michele. La Redazione di UeD ha fatto il suo dovere e la dama torinese ha trovato l’amore? E cosa dirà Tina Cipollari di questo addio al programma? Inutile negare: l’eventuale addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne può mettere in serio pericolo il Trono Over. L’eterna diatriba tra Gemma e Giorgio Manetti, i siparietti con Tina e la stessa presenza della dama torinese portano audience. Con l’abbandono di UeD da parte della bionda Galgani, Maria De Filippi e la Redazione devono inventarsi qualcosa per mantenere vivo l’interesse. Di contro, però, molti aspettano a parlare, perché Michele può essere l’ennesimo buco nell’acqua per la dama di Torino. I fan del Trono Over dovranno scoprire se le ultime news di gossip su UeD hanno un fondo di verità tra ben due settimane, perché Maria De Filippi sarà impegnata con il Festival di Sanremo 2017 e Uomini e Donne verrà sospeso temporaneamente per permettere a Queen Mary di concentrarsi solo sull’Ariston. Gemma Galgani, dopo la fine della storia con Giorgio Manetti prima, Marco Firpo e Giuliano poi, ci riprova con Michele, il pugliese dalla chioma fluente. Inizialmente, la dama torinese era restia a farsi corteggiare da lui perché più giovane, ma sembra che ora non sia più un problema. Questo periodo di pausa forzata sarà determinante: la coppia si vedrà lo stesso? Intanto si attende la reazione di Tina Cipollari.
