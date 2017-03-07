Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news: bacio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Paola Barale vola da Raz Degan

di Redazione 07/03/2017

La sesta puntata in diretta live dell’Isola dei Famosi 2017 andrà in onda oggi, martedì 7 marzo 2017, su Canale 5 e sicuramente il reality targato Mediaset riserverà ai telespettatori delle sorprese inaspettate. Alcune anticipazioni e news sono trapelati in questi giorni, primo tra tutti, il coming out tanto atteso di Eva Grimaldi: oltre a parlare del suo amore per Imma Battaglia ai concorrenti Vip, le due si sono date un bacio prima della partenza dell’attivista napoletana per l’Italia. Si scoprirà anche se Paola Barale avrà accettato la proposta di Alessia Marcuzzi e se volerà in Honduras per far visita ai naufraghi, in particolare a Raz Degan: sarà lui il vincitore dell’Isola dei Famosi 12? E chi sarà eliminato tra Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Moreno Donadoni? Le anticipazioni e le news riguardo la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in onda martedì 7 marzo 2017 su Canale 5, non rivelano se Paola Barale abbia accettato di volare in Honduras per tirare su il morale al naufrago solitario Raz Degan. In seguito alle vicende della scorsa diretta live, la pace è ancora lontana tra il gruppo e il modello israeliano. Nonostante l’arrivo di Imma Battaglia, le due parti non si sono riavvicinate. Giulia Calcaterra e Simone Susinna continuano a dimostrare ostilità, mentre alcuni concorrenti sembrano più aperti al confronto. Il terzo nominato, Moreno Donadoni, ormai è nel radar di Raz: dopo aver seminato zizzania nel gruppo, il rapper sembra il più accreditato per abbandonare il reality. Ma la vera notizia è il coming out di Eva Grimaldi, confermandolo con un bacio alla “sua” Imma. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, prima della partenza di quest’ultima dall’Isola dei Famosi 2017, hanno trascorso alcune ore su un’alta isola, permettendo di lasciarsi andare a cose forse mai dette ad alta voce: trovare l’amore a 50 anni fa sentire Eva una miracolata, specie perché ha trovato una persona come la Battaglia. Le due si sono addormentate all’ombra e abbracciate, per poi darsi un bacio. Un dolce coming out che stempera le tensioni in Honduras. Tensioni alimentate anche dalla prova leader: chi sarà tra Raz Degan e Malena? Le anticipazioni e le news sulla sesta diretta live del reality targato Mediaset indicano che la sua presunta ex, Paola Barale, sia pronta a volare all’Isola dei Famosi 12: la fiamma dell’amore si riaccenderà in diretta? Guai a perdere l’appuntamento con Alessia Marcuzzi in onda su Canale 5!

