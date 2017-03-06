Caricamento...

Terremoto in Svizzera news oggi, forte scossa avvertita a Milano e Nord Italia

06/03/2017

Alle 21.12 di stasera, lunedì 6 marzo 2017, la terra ha tremato ancora: una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 della Scala Richter è stata registrata oggi in Svizzera ed è stata avvertita in maniera nitida anche in diverse zone del Nord Italia, soprattutto in Piemonte e in diverse province lombarde, come Bergamo, Varese, Milano e alcune zone dell’hinterland. Stando alle ultime news, l’epicentro si trova tra il confine svizzero-italiano, a pochi chilometri da Spiringen. I dati ufficiali dell’INGV parlano chiaro: il terremoto in Svizzera di magnitudo 4,4 della scala Richter ha presentato un ipocentro fissato a 3 km di profondità, quindi superficiale. Alle 21.12 di oggi, lunedì 6 marzo 2017, la terra ha tremato Oltralpe e nel Nord Italia, in quanto la forte scossa si è sentita chiaramente su tutta la zona, specialmente a Milano. Sono state decine le news e le segnalazioni di tremori localizzate fino alle aree meridionali del capoluogo lombardo. L’epicentro si trova tra il confine svizzero-italiano, nell’area tra le città di Spiringen e Diesbach poste a una manciata di chilometri da esso. Anche gli abitanti di Aosta, Varese, Novara, Lecco, Como, Sondrio, Monza, Bergamo hanno sentito chiaramente la terra tremare. Per fortuna, dai primi sopralluoghi effettuati, in territorio italiano non sembrano esserci conseguenze gravi o danni a cose e a persone, mentre si temono danni, seppur lievi, nell’area dell’epicentro, quindi tra le città di  Spiringen e Diesbach. Di solito, una scossa di magnitudo 4,4 della scala Richter provoca lievi danni moderati nell’epicentro. Al momento, il terremoto in Svizzera non sembra aver provocato morti e feriti neanche nel Belpaese. Il Nord Italia e soprattutto la Sala di Controllo della Protezione Civile di Milano e della Regione Lombardia, stando alle ultime news di oggi, sta ricevendo delle segnalazioni di tremori in diverse zone, anche se non si sono registrati danni: la situazione verrà monitorata in quanto si temono nuove scosse di assestamento nella notte.
