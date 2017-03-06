Terremoto in Svizzera news oggi, forte scossa avvertita a Milano e Nord Italia

Alledi stasera, lunedì 6 marzo 2017, la terra ha tremato ancora: unadi magnitudo 4,4 della Scala Richter è stata registrataed è stata avvertita in maniera nitida anche in diverse zone del, soprattutto in Piemonte e in diverse province lombarde, come Bergamo, Varese,e alcune zone dell’hinterland. Stando allesi trova tra il confine svizzero-italiano, a pochi chilometri da Spiringen. I dati ufficiali dell’INGV parlano chiaro: ildi magnitudo 4,4 della scala Richter ha presentato un ipocentro fissato a 3 km di profondità, quindi superficiale. Alledi, lunedì 6 marzo 2017, la terra ha tremato Oltralpe e nel, in quanto lasi è sentita chiaramente su tutta la zona, specialmente a. Sono state decine lee le segnalazioni di tremori localizzate fino alle aree meridionali del capoluogo lombardo. L’epicentro si trova tra il confine svizzero-italiano, nell’area tra le città di Spiringen e Diesbach poste a una manciata di chilometri da esso. Anche gli abitanti di Aosta, Varese, Novara, Lecco, Como, Sondrio, Monza, Bergamo hanno sentito chiaramente la terra tremare. Per fortuna, dai primi sopralluoghi effettuati, in territorio italiano non sembrano esserci conseguenze gravi o danni a cose e a persone, mentre si temono danni, seppur lievi, nell’area dell’epicentro, quindi tra le città di Spiringen e Diesbach. Di solito, unadi magnitudo 4,4 della scala Richter provoca lievi danni moderati nell’epicentro. Al momento, ilnon sembra aver provocato morti e feriti neanche nel Belpaese. Ile soprattutto la Sala di Controllo della Protezione Civile di Milano e della Regione Lombardia, stando alle u, sta ricevendo delle segnalazioni di tremori in diverse zone, anche se non si sono registrati danni: la situazione verrà monitorata in quanto si temono nuove scosse di assestamento nella notte.