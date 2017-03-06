Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news oggi, Moreno Donadoni ha paura di abbandonare il reality: richiesta shock ai concorrenti

di Redazione 06/03/2017

Le news di oggi riguardo l’Isola dei Famosi 2017 stavolta non sono incentrate sul naufrago solitario Raz Degan, bensì sui concorrenti in nomination: uno tra Simone Susinna, Giulia Calcaterra e Moreno Donadoni, durante la diretta live in Honduras in onda martedì 7 marzo 2017, dovrà abbandonare per sempre il reality targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il rapper e vincitore di Amici il più accreditato per lasciare l’Isola dei Famosi 12, tanto che i Vip gli hanno chiesto di lasciare in Honduras qualcosa di suo per loro una volta andato via. Il naufrago, per paura che questa supposizione diventi realtà, ha formulato una richiesta shock ai suoi compagni di avventura, affinché il pubblico possa impietosirsi e permettergli di far parte ancora della trasmissione. Le anticipazioni e le ultime news riguardo la diretta live dell’Isola dei Famosi 2017, in onda martedì 7 marzo 2017, indicano che la sfida tra i nominati Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Moreno Donadoni sarà vinta dal rapper di Amici: dopo le critiche pesanti del pubblico e le osservazioni pungenti di Vladimir Luxuria in merito al suo deplorevole comportamento, il genovese ha paura di abbandonare il reality ambientato in Honduras. Dopo la zizzania seminata nel gruppo e gli scontri con Raz Degan, anche gli altri concorrenti sentono che sarà lui ad abbandonare per sempre l’Isola dei Famosi 12. Per questo, dopo una specie di battuta dei naufraghi, il rapper è sbottato e ha fatto una richiesta shock ai suoi compagni per farlo rimanere in gioco. La richiesta shock di Moreno Donadoni consiste nel parlare bene di lui, allo scopo di far cambiare idea al pubblico a casa e non abbandonare il reality ambientato in Honduras. Tutto è nato da Nancy Coppola e Samantha De Grenet, le quali, d’accordo con gli altri naufraghi Vip, pare abbiano chiesto al ragazzo genovese di lasciare la coperta qualora fosse lui il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2017. Moreno, infastidito, ha detto che la coperta la lascerebbe pure, a patto che gli altri parlassero bene di lui in confessionale, cosa che lo aiuterebbe a non uscire. Nancy Coppola, vedendolo giù di morale, gli ha riferito che lei lo aveva già fatto, mentre la De Grenet ha provato a consolarlo, dicendo che l’Isola dei Famosi 12 è un game e che tutti stanno giocando. Certo, il nuovo scontro con Raz Degan per una foglia di palma non dimostra che il naufrago abbia così tanta paura di uscire e non abilita affatto la sua situazione, il quale, secondo le ultime news di oggi, potrebbe essere il prossimo ad abbandonare il reality in onda su Canale 5.

