Home Economia & Lavoro Trenitalia e Italo offerte low-cost, dove trovare i migliori sconti per viaggiare in treno: prezzi, tariffe e promozioni

Trenitalia e Italo offerte low-cost, dove trovare i migliori sconti per viaggiare in treno: prezzi, tariffe e promozioni

di Redazione 06/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Negli ultimi anni, il sistema ferroviario italiano ha fatto passi da gigante per quanto riguarda l’Alta Velocità e le tratte medio/lunghe, tanto che viaggiare in treno è diventata routine per i pendolari. I treni di oggi sono più veloci, più comodi e moderni (salvo eccezioni) e si possono trovare biglietti più economici del passato. Merito della compagnia Italo che ha introdotto la competizione con Trenitalia, tanto che chi viaggia in treno vuole sempre essere aggiornato sulle offerte low-cost di queste due compagnie ferroviarie. Dove trovare i migliori sconti? Ecco tutte le news su prezzi, tariffe e promozioni online. Prezzi, tariffe e promozioni possono veramente far viaggiare in treno con Trenitalia e Italo: grazie alle offerte presenti nei rispettivi siti, si può fare un viaggio in treno in perfetto stile low-cost. in passato, la tariffa era unica a seconda della classe, ovvero un determinato costo per la prima e un altro per la seconda. Ora, per ogni livello di servizio o ambiente, si hanno diverse classificazioni e tariffe, ossia: Supereconomy, low cost economy, base, flex. Per risparmiare con le offerte Trenitalia e Italo basta cogliere certe agevolazioni. Il giorno in cui si viaggia è fondamentale, come l’età del viaggiatori (ragazzi e bambini hanno agevolazioni). Sabato, Trenitalia offre il 2x1, cioè due biglietti al costo di uno. L’orario di partenza e la prenotazione del biglietto online permettono di ottenere un ulteriore abbassamento di prezzo; unico svantaggio è che non è previsto il rimborso né per ritardi, cambi o variazioni di orario. Le offerte low-cost di Trenitalia e Italo diventano ancora più convenienti se per caso la nuova compagnia ha treni che coprono la tratta che interessa. Il motivo? Maggiore competizione e doppia possibilità di trovare biglietti scontati. L’ex compagnia delle Ferrovie dello Stato riserva delle tariffe e promozioni per un determinato evento: la più recente è quella su Expo e il giubileo, mentre ora c’è l’offerta 2x1 Festa della Donna 2017. Non solo i siti ufficiali, bensì anche portali dedicati ai ticket a prezzi scontati: Goeuro, TrainLine Wanderio sono i migliori per quanto riguarda i viaggi in treno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp