La Prova del Cuoco ricette di Anna Moroni di oggi 6 marzo 2017: paccheri allo scarpariello

La puntata di oggi de La Prova del Cuoco è stata golosissima. Per la rubrica “Sos Frigo” del 6 marzo 2017 la ricetta di Anna Moroni presentata è quella dei paccheri dei ciabattini conosciuta anche come paccheri allo scarpariello. La signora Francesca da Genova ha chiesto ad Anna Moroni cosa poteva preparare per il pranzo e la cuoca gli ha chiesto di aprire il frigo ed elencare quello che c’era. La ricetta di Anna Moroni è semplice e veloce da fare, i paccheri allo scarpariello sono un primo piatto sostanzioso, ideale per chi non vuole proprio mettersi ai fornelli in questo grigio lunedì 6 marzo 2017.

Gli ingredienti per la ricetta di oggi de La Prova del Cuoco sono i seguenti: 500 grammi di paccheri, 500 grammi di passata di pomodoro, 100 grammi di parmigiano, 100 grammi di pecorino, 100 grammi di caciocavallo, basilico. I paccheri dei ciabattini sono un vecchio piatto della tradizione napoletana molto apprezzati dai ciabattini appunto, o ‘scarparielli’ così come vengono soprannominati.

Iniziamo subito la preparazione della ricetta dei paccheri di Anna Moroni mettendo l’acqua per la pasta. Appena bolle salate e tuffate i paccheri. Nel frattempo prendete una padella, versate un filo d’olio extravergine d’oliva, la passata di pomodoro e il basilico fresco, aggiustate di sale e fate cuocere. Tagliate a pezzetti il caciocavallo (potete usare anche il provolone), poi grattugiate il parmigiano e il pecorino. Scolate la pasta al dente, trasferitela nella padella con il sugo, unite i formaggi e fate saltare. Vi è piaciuta la ricetta di oggi de La Prova del Cuoco? Allora tornate domani per altre gustose novità suggerite da Anna Moroni!