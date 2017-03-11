Home Intrattenimento Uomini e Donne news, Tina Cipollari contro Gemma Galgani inviata in un programma Rai

Uomini e Donne news, Tina Cipollari contro Gemma Galgani inviata in un programma Rai

di Redazione 11/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono ormai conosciute come le due acerrime nemiche di Uomini e Donne: le loro liti e i loro scherzi reciproci fanno molto divertire Maria De Filippi, la quale, seduta sui gradini degli Studi Elios a Roma, a stento riesce a trattenere le risate alle scenette della bionda Vamp. La dama torinese risponde a tono, non solo durante le varie registrazioni del Trono Over, bensì anche in altre trasmissioni: ad esempio a Verissimo ha accusato la Cipollari di essere rifatta. La loro rivalità sembra non conoscere confini, tanto che Tina ha nuovamente attaccato Gemma prima di essere scelta come inviata in un programma Rai. Pare dalle ultime news che l’opinionista più famosa di UeD sia stata invitata nuovamente a Pechino Express, il reality di punta della Rai condotto da Costantino Della Gherardesca. La rivalità tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne viene espressa in maniera molto differente dalle due protagoniste: pacata e calma la dama torinese, un fiume in piena la vamp, la quale non perde occasione nel sottolineare che tutti coloro che escono con Gemma trovino sempre una scappatoia per mollarla. Durante una recente intervista al settimanale Nuovo, la Cipollari ha rincarato la dose, asserendo che la Galgani è una donna impossibile da amare e falsa. Secondo l’opinione della bionda opinionista di UeD, il personaggio ha preso il sopravvento sulla persona. Ma ci sarà una grossa novità in vista: Tina è pronta ad abbandonare Maria De Filippi per fare l’inviata in un programma Rai. Tina Cipollari da opinionista di Maria De Filippi a inviata a Pechino Express? Pare che la vamp abbia accettato il ruolo di inviata per il popolare programma Rai, dopo aver partecipato alla precedente edizione. Cosa ne penserà Gemma Galgani? Recentemente, il marito di Tina, Chicco Nalli, ha svelato un doloroso segreto estetico della moglie. Pare che durante Pechino Express, la vamp abbia contratto le pulci e i pidocchi a causa delle scarse condizioni igieniche degli alloggi. Inoltre, una decolorazione sbagliata le ha bruciato i capelli, tanto che il marito ha dovuto tagliarli e rimediare al suo look con una parrucca. Al momento, la trattativa con la Rai è ancora in corso e i fan non vedono l’ora di vederla in questo nuovo ruolo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp