Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Uomini e donne trono over news: Giorgio Manetti è violento? L’accusa di un ex cavaliere

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Giorgio Manetti del trono over di Uomini e donne è di nuovo al centro delle news del dating show di Canale 5. Il bel cavaliere toscano in questi giorni è stato attaccato dalla dama Astrid che lo ha accusato di essere interessato solo alla popolarità, anche Maria De Filippi è stanca di questa situazione e rumors sempre più insistenti si concentrano su un ultimatum della conduttrice. Mentre attendiamo con ansia la prossima registrazione del trono over di Uomini e donne siamo andati a caccia di news sui protagonisti e quello che abbiamo scoperto ci ha lasciati senza parole.

Giuliano Giuliani del trono over di UeD ha lanciato nuove accuse contro Giorgio Manetti. L’ex cavaliere, allontanato dalla trasmissione, sostiene che il gabbiano George sia una persona violenta e anaffettiva, aggiungendo che arriva a prendere anche 1.200 euro a serata. Per Giuliani, Giorgio è la vergogna di Uomini e donne e non vale niente. Manetti non ha replicato ma prima o poi l’ex cavaliere potrebbe finire nei guai. Giuliano Giuliani infatti ha detto che ogni settimana girerà un messaggio contro Giorgio Manetti.

L’ex volto di UeD over nella sua invettiva ha aggiunto che quando le dame osano rivolgere delle critiche a Giorgio, viene fuori la sua vera natura. Il cavaliere ha troppo spazio e non riesce a trovare una donna solo perché non è capace di amare. Ma è il presunto compenso per le serate di Giorgio Manetti che fa infuriare Giuliano Giuliani visto che ci sono delle regole ben precise. Ha precisato che non parla per invidia ma non sopporta la situazione che si è creata al trono over di Uomini e donne e cita anche Gemma, Marco e Michele. Questi messaggi infuocati secondo voi avranno un seguito? Continuate a seguire le news di Uomini e donne per scoprirlo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Isola dei Famosi 2017 news: Raz Degan non è più da solo? Nancy Coppola lo difende

Articolo Successivo

Sorelle nuova fiction Rai 1 quando va in onda? Cast, anticipazioni e trama prima puntata

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025