Isola dei Famosi 2017 news: Raz Degan smaschera Imma ed Eva

di Redazione 05/03/2017

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono una coppia? Le news di gossip lo sospettano da tempo, ma fino ad oggi nonostante l’attrice e showgirl abbia avuto l’occasione per fare outing all’Isola dei Famosi 2017 non è ancora successo. Nelle ultime ore però Raz Degan, forse involontariamente, sembra aver messo in chiaro la situazione a tutto il pubblico. Tutto è cominciato come al solito dal cibo: Imma, che per tutta la settimana è ospite di Raz, ha chiesto all’attore israeliano se poteva dare un pezzo di cocco ad Eva ma lui si è rifiutato. “Il fatto che tu ed Eva – le ha detto - nella vita reale siate una coppia e vi amate lo ammiro. Ma tu questa settimana sei mia ospite”. Una frase che la Battaglia ha sentito benissimo, anche se lì c’era soltanto lei, e alla quale non ha replicato rimanendo zitta anche perché la Grimaldi non era presente e quindi non ha sentito il loro discorso. Adesso però tutti quelli che seguono l’Isola dei Famosi 2017 si aspettano che nella diretta di martedì prossimo, 7 marzo, le due donne escano allo scoperto e ufficializzano quello che ormai sembra chiaro. La loro molto probabilmente non è soltanto una fortissima amicizia, ma un vero rapporto di coppia anche se un outing vero e proprio non c’è ancora stato da parte di nessuna delle due. Ma con l’aiuto di Alessia Marcuzzi e prima che Imma riparta in direzione dell’Italia lo scoop è pronto per essere servito.

