Uomini e Donne Alessandro Calabrese intervista esclusiva: Sonia? Forse mi sono sbagliato

Uomini e Donne non è stata un'esperienza esattamente facile per Alessandro Calabrese che in pochissimo tempo è stato risucchiato dal gossip italiano a causa della sua ex fidanzata Lidia Vella. Nel frattempo però l'ex gieffino è stato attratto dalla bella Sonia Lorenzi, anche se poi le cose si sono evolute diversamente da come lui pensava. A raccontarci il suo percorso in un'intervista esclusiva su Lettera35 è stato lo stesso Alessandro Calabrese: Sonia? Forse mi sono sbagliato.

Alessandro Calabrese Intervista Esclusiva, l'ex corteggiatore si racconta a Lettera35: ecco tutta la verità su Uomini e Donne

Beh è stato un Trono molto divertente no? (Ndr. Ride). Per quanto riguarda la scelta di Sonia... Mi chiedo: chissà se le cose sarebbero comunque andate così se non fossero stati scoperto i messaggi con Federico? Comunque sia sono felice sia per lei che per Emanuele. D'altronde in questi casi poi le chiacchiere stanno a zero, quindi gli auguro davvero di essere felici insieme.Io ho semplicemente visto che si inviavano dei messaggi. La cosa che non capisco però è l'omissione da parte di Sonia. Soprattutto perché abbiamo avuto modo di vedere un po' quello che ha fatto a me, per due mesi, con annesse critiche… Si è presentata come una ragazza che ha un determinato filone di pensiero e poi che fa? Nasconde una cosa del genere? A me non sembra molto corretto.Sonia sembrava avere tutte quelle caratteristiche che io cercavo, quindi una persona vera che potesse farmi stare bene e lei all'apparenza sembrava questo. Forse però mi sono sbagliato! D'altronde io penso che nella vita se qualcuno è così tanto diffidente evidentemente ha qualcosa da nascondere.Guarda non ho voglia di fare la persona ipocrita o moralista dicendoti no... Quindi si accetterei l'invito, perché mai rifiutare un'occasione del genere? Sono una persona che coglie sempre al volo l'opportunità di fare delle nuove esperienze, con la speranza di potermi anche divertire. Dunque se dovesse arrivare l'invito bene, sarò pronto per il nuovo percorso. Inoltre sono anche una persona molto sensibile per cui spero di poter trovare l'amore anche senza l'aiuto della televisione.Attualmente sono molto impegnato con la mia attività, mi riferisco appunto al ristorante che ho avviato da poco a Roma, e sto cercando di farlo crescere nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo invece a breve partirò per la Spagna dove sarò testimonia di una nuova collezione di abbigliamento.