Home Attualità Uomini e Donne: Alessia Cammarota e Aldo Palmieri aspettano un figlio?

Uomini e Donne: Alessia Cammarota e Aldo Palmieri aspettano un figlio?

di Redazione 05/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Da quando Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati ufficialmente insieme la crisi matrimoniale è ufficialmente alle spalle, ma nelle ultime ore sta circolando un clamoroso scoop di gossip che coinvolge una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne: presto infatti Niccolò potrebbe non essere più il piccolo di casa. Anche se Aldo e Alessia, come è comprensibile, dopo tanto clamore attorno alla loro storia ora stanno cercando di far calare un po’ di silenzio per godersi in pace la ritrovata tranquillità, le news di gossip che li riguardano continuano a circolare. E ce n’è una insistente sulla prossima gravidanza dell’ex corteggiatrice che in effetti non ha mai negato di voler allargare la famiglia mettendo in cantiere un altro figlio. Al momento sembra un bel progetto da mettere in cantiere già nei prossimi mesi, ma c’è chi insinua che in realtà la Cammarota possa già essere incinta e i due ragazzi starebbero soltanto aspettando il momento giusto per dare il clamoroso annuncio anche perché adesso preferiscono godersi la rinnovata serenità familiare. In effetti per la coppia di Uomini e Donne gli ultimi non sono stati mesi facili. A fine luglio la notizia della loro rottura, causata dal tradimento che Aldo ha trovato il coraggio di confessare alla moglie, ha mandato in frantumi quella che sembrava una bella favola, ma Alessia non si è persa d’animo e anche se Maria De Filippi per prima le aveva suggerito di pensarci bene prima di prendere una decisione, alla fine è riuscita a trovare il modo per riprendere il filo da dove si era interrotto. E se veramente adesso dovesse arrivare un secondo figlio, Aldo ci penserà bene prima di cadere in tentazione di nuovo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp