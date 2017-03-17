Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2017 news, Simone Susinna smaschera Giulio Base: il gruppo contro il Re

Isola dei Famosi 2017 news, Simone Susinna smaschera Giulio Base: il gruppo contro il Re

di Redazione 17/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli strascichi delle polemiche della diretta live della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2017 si stanno facendo sentire e tra i concorrenti naufraghi serpeggia malumore e nervosismo. Eva Grimaldi si è lasciata andare a un duro sfogo contro Samantha De Grenet, rea di averla messa in nomination contro Simone Susinna e Raz Degan; Samantha De Grenet invece è rimasta molto delusa del comportamento di Giulio Base. E proprio uno dei nominati è sbottato contro l’attore e il regista taciturno dell’Isola, il Re dell’Honduras. Le ultime news indicano che Simone Susinna abbia smascherato Base e il suo atteggiamento. Il gruppo finalmente si ribella? Stavolta Raz Degan non ha messo benzina sul fuoco tra Simone Susinna e Giulio Base: le ultime news dall’Honduras riferiscono che il modello di Dolce e Gabbana abbia attaccato pesantemente l’attore e il regista romano in merito all’ultima diretta live dell’Isola dei Famosi 2017. Susinna ha rimarcato il pensiero dell’amico, ovvero che per lui il gioco è più importante delle amicizie e ha sentenziato che rispetta più uno come il modello israeliano che ha sempre detto le cose in faccia invece che trama alle spalle non appena ci si gira. Sicuramente, questo discorso era riferito al fatto che Giulio lo ha nominato nell’ultima diretta. Una nuova bufera fatta di polemiche e litigi si abbatterà nelle prossime re in Honduras, dopo lo smascheramento di Giulio Base da parte del nominato Simone Susinna. Le news dell’Isola dei Famosi 2017, riportate dal sito La Nostra TV , indicano che anche il gruppo sia d’accordo con il modello. Il popolo dei concorrenti naufraghi è in rivolta contro il Re? Eppure, Giulio Base non sembra preoccupato e ha cercato di chiarire, riportando dalla sua parte la cantante neomelodica partenopea Nancy Coppola e aver dichiarato una tregua con gli altri membri del gruppo. Quanto durerà e, soprattutto, rischierà di andare in nomination la prossima puntata?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp