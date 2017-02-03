San Valentino 2017, quando e come si festeggia? Data e idee per viaggi low cost
di Redazione
03/02/2017
Mancano pochi giorni a San Valentino 2017, la festa degli innamorati. Quando e come si festeggia questa ricorrenza speciale? Con un viaggio romantico! Di seguito, ecco le migliori idee per organizzare dei viaggi low cost per trascorrere dei momenti romantici insieme alla propria anima gemella. La festa di San Valentino viene celebrata in tutto il mondo ma è prevalente sentita in Europa, nelle Americhe e nell’Estremo Oriente. Ogni anno il 14 febbraio tutte le coppie festeggiano la loro storia d’amore e i sentimenti che provano l’uno per l’altro tentando di stupire e compiacere i partner con regali, messaggi e gesti d’amore. Recentemente, è diventato molti trendy cercare di trascorrere questa ricorrenza all’estero o con un breve weekend romantico. Per questo, le migliori compagnie aeree e tour operators si organizzano in occasione della festa del santo con viaggi low cost per tutte le tasche. Basta rose rosse e cioccolatini, meglio una fuga d’amore! Sono tante le coppie di innamorati che amano trascorrere San Valentino insieme immersi in paesaggi e luoghi suggestivi. Gli Smartbox per San Valentino 2017 sono i pacchetti viaggio ideali per chi progetta di trascorrere ore o giorni insieme alla propria anima gemella all’insegna del romanticismo e dell’amore. Ryanair è la compagnia aerea low cost più famosa non solo per i prezzi, bensì per la varietà di tratte europee di sua percorrenza. Sconsigliato prenotare a Parigi: anche se il volo con Ryanair e l’alloggio sarebbero low cost, la città romantica per antonomasia può diventare veramente esosa in questo periodo dell’anno. Per chi non ha molte possibilità, può regalare una giornata di relax presso una Spa o alle terme, oppure organizzare una mini vacanza attiva immersi nella campagna e praticando tekking o biking :condizioni atmosferiche permettendo!
Articolo Precedente
Isola dei Famosi 2017 news: Stefano Bettarini in ospedale, come sta l’inviato?
Redazione