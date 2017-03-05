Home Attualità Masterchef 6 anticipazioni, Carlo Cracco lascia il talent

Masterchef 6 anticipazioni, Carlo Cracco lascia il talent

di Redazione 05/03/2017

Giovedì prossimo, 9 marzo scopriremo chi tra Valerio, Cristina e Gloria sarà il vincitore della nuova edizione di Masterchef, ma intanto le anticipazioni tv sul talent culinario di Sky Uno GD sono clamorose: Carlo Cracco infatti è uscito allo scoperto confermando che quella sarà la sua ultima presenza prima di prendersi una pausa dalla televisione. Lo chef stellato più amato della televisione italiana ha deciso di dire basta: “Mi prendo una pausa dalla tv, lascio MasterChef”, ha detto facendo visita al ristorante gestito dai detenuti del carcere di Bollate, vicino a Milano. L’ultima puntata del talent quindi sarà anche quella del suo addio al programma, ma non c’è nessuna polemica con la produzione o con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo che lo hanno affiancato nel ruolo di giudice. Più semplicemente Cracco ha deciso di dedicarsi a fondo all’apertura di due nuovi locali a Milano, uno dei quali avrà come socio anche Lapo Elkann. Una notizia shock per tutti i suoi fans, soprattutto le donne, anche se in realtà sembra soltanto una pausa di riflessione. Carlo Cracco infatti ha ribadito che quella di Masterchef è stata un’esperienza fantastica e che gli ha dato molto. Ma il programma comunque tornerà anche nella prossima stagione e al suo posto quindi ci sarà un giudice nuovo. Lui nomi non ne fa anche se dà un indizio: “Magari sarà una donna…”.

